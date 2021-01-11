HABERTURK.COM

Bursa'da üretim yapan Renault, 2020'de en çok satan 3 otomobil kürsüsünde 2 araçla yer aldı. Yıl sonu itibarıyla 98 bin 900 adet satış ve 16.2 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 101 bin 534 satışla yüzde 13.1 pay aldı.

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yerli modellerden Clio HB 2’nci, Megane Sedan ise 3’üncü sırada yer aldı.

Renault bünyesindeki Dacia tarafında da Duster modeli 17 bin 402 adetlik satış performansı ile Türkiye’nin en çok satan SUV modeli oldu.

Türkiye’de Renault ve Dacia markalarından oluşan Renault Grubu, böylece 2020 yılında toplam pazarda 132 bin 334 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 17.1 pazar payı elde etti.

'BELİRSİZLİĞİ YÖNETEBİLEN MARKALAR AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Markanın performansını değerlendiren Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "2020’yi otomotiv sektörü olarak kötümser senaryolardan uzak bir sonuçla kapatmamızın gururu içindeyiz. Geçmiş yıllarda yaşadığımız alışılagelen salınımların aksine bu yıl arz kaynaklı sıkıntılar, sektördeki gidişata yön verdi. Araç bulunabilirliği, uygun finansman koşulları ve güncellenen ÖTV matrahları rekabetin şekillenmesinde de ana etmenler oldu. Görünen o ki bir süre daha pandemi koşulları altında yaşamaya devam edeceğiz, 2021’de de belirsizliği en iyi yöneten ve dönüşen tüketici davranışlarına en hızlı adapte olabilen markalar rekabette avantaj sağlayacak. 2021 de kuşkusuz birincil önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı" dedi.

2021'de Türkiye'de satışa sunacakları yeni modeller ile ilgili de konuşan Çağdaş, "Makyajlı kasasıyla satışa sunacağımız yerli üretim Megane Sedan’a ek olarak yeni Captur ve makyajlı Koleos gibi modellerimizle gelecek sene de iddialıyız. Yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Express ve Trafic gibi tamamen yenilenen modellerimizle ticari araç pazarına da iddiamızı taşımayı hedefliyoruz. 2021'de yeni Sandero-Sandero Stepway ve makyajlı Duster gibi önemli ürünlerimizi piyasaya süreceğiz" bilgilerini paylaştı.