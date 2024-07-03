Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı belli olurken memur ve emekli zam oranları da netlik kazandı. Bu kapsamda, milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu ve zamlı emekli maaşlarının ne zaman alınacağını merak ediyor. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri ile zamlı maaş ödeme tarihleri...