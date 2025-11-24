En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

16.5 milyon emeklinin gözü kulağı Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinde olacak. Yılsonu için yapılan enflasyon tahminleri de dikkate alındığında emekli aylıklarına yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir artış yapılması planlanıyor. Henüz yılsonu enflasyon farkı netleşmediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı ancak konuştuğum yetkililer, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapılmayacağını, bütün emekliler gibi enflasyon oranında bir artış öngörüldüğünü ifade etti.

Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor. Kasım-Aralık döneminde enflasyon yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli aylığı zam oranı yüzde 13,58; yüzde 2,0 olursa aylık artış oranı yüzde 14,70; yüzde 2,50 seviyesinde gerçekleşirse, artış oranı yüzde 15,83 olarak hesaplanacak. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ila en fazla yüzde 16 arasında bir zam alacağı söylenebilir.

YILDA İKİ KEZ ARTIRILIYOR

Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması söz konusu. Bu yıl ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam almıştı.