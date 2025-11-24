Habertürk
        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        YENİ yılda milyonlarca dar gelirli vatandaşın en çok merak ettiği konu, açıklanacak enflasyon oranları ve bu doğrultuda emekli maaşlarına yapılacak artış olacak. Edindiğim bilgilere göre iktidar, yılbaşında en düşük emekli maaşına ancak 6 aylık enflasyon farkı oranında artış yapacak. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon oranları ve enflasyon gerçekleşme öngörülerine göre en düşük emekli aylığı 2026 Ocak ayında 19 bin TL ile 19 bin 500 TL arasında olacak

        Giriş: 24.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:53
        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
        16.5 milyon emeklinin gözü kulağı Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinde olacak. Yılsonu için yapılan enflasyon tahminleri de dikkate alındığında emekli aylıklarına yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir artış yapılması planlanıyor. Henüz yılsonu enflasyon farkı netleşmediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı ancak konuştuğum yetkililer, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapılmayacağını, bütün emekliler gibi enflasyon oranında bir artış öngörüldüğünü ifade etti.

        Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor. Kasım-Aralık döneminde enflasyon yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli aylığı zam oranı yüzde 13,58; yüzde 2,0 olursa aylık artış oranı yüzde 14,70; yüzde 2,50 seviyesinde gerçekleşirse, artış oranı yüzde 15,83 olarak hesaplanacak. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ila en fazla yüzde 16 arasında bir zam alacağı söylenebilir.

        YILDA İKİ KEZ ARTIRILIYOR

        Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması söz konusu. Bu yıl ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 oranında zam almıştı.

        Merkez Bankası’nın güncel tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önümüzdeki yılın ilk 6 ayında uygulanacak artış oranı yüzde 13-16 aralığında olacak. Memur ve emeklileri ise yüzde 18-20 arasında artış alacak. Bu doğrultuda, dul ve yetim aylıkları hariç en düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:

        - Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,

        - Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL

        - Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL

        - Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.

        Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.

