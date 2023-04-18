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2023 En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a veda mesajları ve sözleri

23 Mart Perşembe günü başlayan Ramazan ayı 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. On bir ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine kısa bir süre kala elveda Ramazan mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda en güzel, resimli, anlamlı, dualı Ramazan'a veda mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 2023 resimli elveda Ramazan mesajları ve Ramazan ayına özel anlamlı veda mesajları...

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  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Ramazan ayı 20 Nisan Perşembe günü sona eriyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının son günlerine girilirken, Ramazan ayını elveda mesajları ve sözleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bu bağlamda Ramazan’a veda edilirken, elveda Ramazan temalı söz ve mesajları sizler için derledik. İşte detaylar...
  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    2023 RAMAZANA VEDA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk’ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

    Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.

    Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur’an, Dünya’yı doldurdun hep nurlan.
  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah…

    Ey Mübarek Kur’an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

    Ömürden Bir Ramazan Daha Gelip geçti. Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Kurtuluş olan Huzur ayı Ramazan Elveda.
  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan’ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan’lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram’ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…
  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    11 ay yoksun yine, veda vakti şimdi, gidiyorsun.

    Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek’sin, Mü”minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.
  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, kavuştursun bizi hüda, şehr-i Ramazan elveda.

    Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

    Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.
  • En güzel, resimli, anlamlı Ramazan'a elveda mesajları ve sözleri 2023

    İncecik bir hilaldi varlığın önce, sonra ayın ondördü gibi parladı. Yüreklerimiz varlığınla, birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takıldı yeniden.

    Dünyamıza inen rahmet sağanağı, nur halesi bitmesin, kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.

    Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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