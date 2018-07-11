Haberturk.com http://www.facebook.com/Haberturk http://www.twitter.com/haberturk internet@haberturk.com En hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler belli oldu

Ülkelerin internet hızlarını konu alan bir araştırma, 200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı testini inceleyerek en hızlı ülkeleri tespit etti. İlk iki sıra önceki seneye göre değişiklik göstermezken, en hızlı bağlantı ile 5 GB büyüklüğünde, sıradan bir HD çözünürlükteki filmin indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olarak tespit edildi. Sıralamada Türkiye de yerini aldı