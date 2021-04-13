En iyi 24 iş yerinin 20'si Koç Topluluğu'ndan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

En iyi 24 iş yerinin 20'si Koç Topluluğu'ndan

ünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen `Kincentric Best Employers 2020` araştırmasına göre `Türkiye’nin En İyi İş Yeri` ödülünü almaya hak kazanan 24 şirketin 20’sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu

En iyi 24 iş yerinin 20'si Koç Topluluğu'ndan
HABERTURK.COM

Kincentric tarafından 20 yılı aşkın süredir yapılan Kincentric Best Employers 2020 araştırmasında Koç Topluluğu’ndan 20 şirket, “Türkiye’nin En İyi İş yeri” ödülüne layık görüldü. Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 24 şirket, `Türkiye’nin En İyi İş yeri` olmaya hak kazandı.

Şirketler “Çalışan Bağlılığı”, “Çeviklik”, “Bağlı Kılan Liderlik” ve “Yetenek Odağı” olmak üzere dört kategoride değerlendirildi. 40 farklı sektörden 350 şirket arasından seçilen 200 şirketin değerlendirildiği araştırma sonucunda ödül alan 24 şirketin 20’sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu. Koç Holding ile birlikte Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Bilkom, Divan, Entek, Ford Otosan, Koç Sistem, Koçtaş, Opet, Otokar, RMK Marine, Setur, Setur Marinaları, THY Opet, Token Finansal Teknolojiler, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, ve Zer ödüle layık görüldü.

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan Koç Topluluğu’nun böylesine saygın bir araştırmada zirvedeki konumunu pekiştirmesinin önemine dikkat çekti.

Koç Topluluğu olarak eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve gelişim değerlerinin üzerine inşa ettikleri yenilikçi bir insan kaynakları perspektifiyle hareket ettiklerini belirten Özgür Burak Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koç Topluluğu olarak son 5 yılda sürekli değişimi odağımıza alarak birçok öncü projeyi hayata geçirdiğimiz, yenilerinin de temellerini attığımız büyük bir kültürel dönüşüm yaşadık. Pandemi buradaki hızımızı daha da artırmamıza vesile oldu. Çalışma arkadaşlarımızın, bu dönemi kolay bir şekilde atlatmaları amacıyla onların sesini yakından sürekli olarak dinledik. Bu doğrultuda ‘çalışan deneyimi’ bakış açısıyla 1500’den fazla yeni uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Pandemiyle birlikte mevcut çalışma biçimlerinin ve kültürünün sorgulandığı, yeni çalışma modellerinin oluşturulduğu, sürekli değişimin esas olduğu ve çalışan deneyimi bakımından da zorlu bir senede 20 Topluluk şirketimizin bu ödüle hak kazanmasını kıymetli buluyorum. Ayrıca çalışan bağlılığı skorumuz bu yılki 5 puan artışla beraber son 5 yılda 35 puan artışla neredeyse iki katına ulaştı. Bu ilerleme sayesinde Türkiye, Avrupa ve global normların yanında ‘en iyi işverenler ortalamasının’ da üzerine çıktık. Elbette çalışma arkadaşlarımızın bu süreçteki özverili çalışmalarının katkısı büyük oldu. Birlikte muazzam bir kenetlenme yaşadık ve değişimi kucaklayan bir kültüre sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. ”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ortalama hayat süresi beklentisi düştü
İŞ-YAŞAMÖmrümüzü yedi
Bakan Varank: Şubatta yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden biri olduk
İŞ-YAŞAM'Sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor'
Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 22 artışla 774,5 milyon dolar oldu
İŞ-YAŞAMYaş meyve sebzede ihracat arttı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 52 milyar lira verdi
İŞ-YAŞAMMerkez'den yeni repo ihalesi
SHGM'ye geçen yıl çevrim içi en fazla şikayet "uçuş iptali"nden geldi
İŞ-YAŞAMEn fazla şikayet "uçuş iptali"nde
Bakan Selçuk: Akademik Çalışma Programı başvurularında yarın son gün
İŞ-YAŞAMAkademik çalışmalara destek
Yetiştiricilere 681 milyon TL destek
İŞ-YAŞAMYetiştiricilere 681 milyon TL destek
Limanlarda martta elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı
İŞ-YAŞAMElleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı
Şubat ayı ciro endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMToplam ciro şubatta arttı
SON DAKİKA! Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı - Haberler
İŞ-YAŞAMSanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı