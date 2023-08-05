Crood'lar, kendilerini o güne kadar her türlü tehlikeden koruyan mağaraları yok edildiğinde, uzun bir yolculuğuna çıkan, dünya üzerindeki ilk ailenin tarih öncesi ve komik maceralarını anlatıyor. Büyüleyici güzellikte bir tabiatta seyahat eden Crood'lar, fantastik yaratıkların da bulunduğu inanılmaz bir dünya keşfederler ve dünyaya dair tüm fikirleri değişir.

1800’lerin sonlarına doğru bir Victorian kasabasında bir adam ve bir kadın Victor Van Dort ile Victoria Everglot nişanlanırlar. Everglotlar’ın paraya ihtiyacı vardır aksi takdirde sokaklarda uyumak üzeredirler. Van Dortlar ise sosyetede adlarının geçmesini seven insanlardır. Yalnız düğün provası esnasında bir şey yanlış gider. Victor, koruluğa girer ve orada bulduğu bir iskeletin parmağındaki yüzüğü kendi parmağına geçirir. O anda da kendisini ölü gelin Emily ile evlenmiş bulur. Öteki tarafta Victoria onu beklerken, Victoria’nın yerini alacak zengin bir başka kişi vardır. Bu durumda ortada iki gelin ve bir damat varken Victor’u hangisinin elde edeceği bir muammadır.

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Megazeka - IMDb: 7.3 (2010)

'Megazeka', dünyanın gelmiş geçmiş en zeki süper kötü kahramanıdır ve en az başarılı olanı. Yıllar boyu akla gelebilecek her yolu deneyerek Metro City’yi ele geçirmeye çalışır. Her girişimi, “Metro Man” olarak bilinen pelerinli süper kahraman yüzünden başarısızlıkla sonuçlanır. Metro Man yenilmez bir kahramandır, ta ki bir gün Megazeka’nın beceriksizce uygulamaya koyduğu şeytani planlarından biriyle mücadele ederken, onun tarafından öldürülene dek...

O andan sonra Megazeka’nın hayatta hiçbir amacı kalmamıştır. Süper kahramansız bir Süper kötü kahraman olmanın hiçbir anlamı yoktur. Hayattaki en büyük isteğini elde etmenin, başına gelebilecek en kötü şey olduğunu anlar. Megazeka bu tekdüzelikten kurtulmanın tek yolunun kendine rakip, yeni bir kahraman yaratmak olduğuna karar verir. “Titan” adlı bu kahraman, Metro Man’den çok daha büyük, çok daha iyi ve çok daha güçlü olacağına söz verir. Ama Titan’ın kötü adam olmanın iyi adam olmaktan çok daha eğlenceli olduğunu düşünmeye başlaması pek de uzun sürmez.

Titan, dünyaya hükmetmek değil onu yok etmek ister. Artık Megazeka bir yol ayrımındadır: Kendi yarattığı şeytani yaratığı yenebilecek midir? Dünyanın en zeki adamı, bu defa da zekice bir karar verebilecek midir? Bu kötü ruh, kendi hikayesinin kahramanı olabilecek midir?