Büyülü bir dünya sunacak en iyi animasyon filmleri
Animasyon filmleri, sizlere rengarenk büyülü bir dünyanın kapılarını açacak. Film sektörünün büyük bir bölümünü oluşturan animasyon filmler hem tek başınıza, hem de ailece izleyebileceğiniz türden. Hafta sonunuzu keyiflendirecek bu neşeli animasyon filmleri sizleri bambaşka bir evrene götürmeyi hedefliyor. İşte, mutlaka izlemeniz gereken gelmiş geçmiş en iyi animasyon filmleri...
Evde film izlemeyi sevenler neşeli animasyon filmleri ile keyiflenebilecek. Çokça eğlendirecek, kimi zaman gözlerinizi dolduracak, sizleri duygudan duyguya geçirebilecek en iyi animasyon fimlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, IMDb sıralamasına göre en iyi animasyon filmleri...
Robinson Ailesi - IMDb: 6.8 (2007)
Son derece zeki bir çocuk olan Lewis’in, teknolojik aletlerle arası oldukça iyidir. Aile kavramından uzak büyüyen Lewis, ne kadar kendini teknolojik işlere verse de ailesini bulmak hayalinden hiç vazgeçmemiştir. Bir gün Wilbur Robinson adında biri ile tanışır. Bu adam Lewis’i alıp bambaşka bir dünyaya, geleceğe götürür. Orada bir aile vardır, Robinson Ailesi. Lewis, onları tanıyınca yaşamı değişir. Hem aile hasreti hafifler hem de becerilerini geliştirme fırsatı bulur. Ancak bu başka dünyada yalnızca iyi insanlar yoktur.
Sihirli Ejder - IMDb: 7.2 (2021)
Din, büyük hayalleri olan gençi bir üniversite öğrencisidir. Bir gün Din'in yolu dilekleri gerçeğe dönüştürebilen ejderha Long ile kesişir. İkisi birlikte Din'in uzun süredir kayıp olan çocukluk arkadaşı Lina'yı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Şangay'ın sokaklarında heyecan dolu bir maceraya atılan ikili, bu süreçte hayatın bilmecelerini çözmeye çalışırken pek çok ders çıkarır.
Crood'lar - IMDb: 7.2 (2013)
Crood'lar, kendilerini o güne kadar her türlü tehlikeden koruyan mağaraları yok edildiğinde, uzun bir yolculuğuna çıkan, dünya üzerindeki ilk ailenin tarih öncesi ve komik maceralarını anlatıyor. Büyüleyici güzellikte bir tabiatta seyahat eden Crood'lar, fantastik yaratıkların da bulunduğu inanılmaz bir dünya keşfederler ve dünyaya dair tüm fikirleri değişir.
Ölü Gelin - IMDb: 7.3 (2005)
1800’lerin sonlarına doğru bir Victorian kasabasında bir adam ve bir kadın Victor Van Dort ile Victoria Everglot nişanlanırlar. Everglotlar’ın paraya ihtiyacı vardır aksi takdirde sokaklarda uyumak üzeredirler. Van Dortlar ise sosyetede adlarının geçmesini seven insanlardır. Yalnız düğün provası esnasında bir şey yanlış gider. Victor, koruluğa girer ve orada bulduğu bir iskeletin parmağındaki yüzüğü kendi parmağına geçirir. O anda da kendisini ölü gelin Emily ile evlenmiş bulur. Öteki tarafta Victoria onu beklerken, Victoria’nın yerini alacak zengin bir başka kişi vardır. Bu durumda ortada iki gelin ve bir damat varken Victor’u hangisinin elde edeceği bir muammadır.
Megazeka - IMDb: 7.3 (2010)
'Megazeka', dünyanın gelmiş geçmiş en zeki süper kötü kahramanıdır ve en az başarılı olanı. Yıllar boyu akla gelebilecek her yolu deneyerek Metro City’yi ele geçirmeye çalışır. Her girişimi, “Metro Man” olarak bilinen pelerinli süper kahraman yüzünden başarısızlıkla sonuçlanır. Metro Man yenilmez bir kahramandır, ta ki bir gün Megazeka’nın beceriksizce uygulamaya koyduğu şeytani planlarından biriyle mücadele ederken, onun tarafından öldürülene dek...
O andan sonra Megazeka’nın hayatta hiçbir amacı kalmamıştır. Süper kahramansız bir Süper kötü kahraman olmanın hiçbir anlamı yoktur. Hayattaki en büyük isteğini elde etmenin, başına gelebilecek en kötü şey olduğunu anlar. Megazeka bu tekdüzelikten kurtulmanın tek yolunun kendine rakip, yeni bir kahraman yaratmak olduğuna karar verir. “Titan” adlı bu kahraman, Metro Man’den çok daha büyük, çok daha iyi ve çok daha güçlü olacağına söz verir. Ama Titan’ın kötü adam olmanın iyi adam olmaktan çok daha eğlenceli olduğunu düşünmeye başlaması pek de uzun sürmez.
Titan, dünyaya hükmetmek değil onu yok etmek ister. Artık Megazeka bir yol ayrımındadır: Kendi yarattığı şeytani yaratığı yenebilecek midir? Dünyanın en zeki adamı, bu defa da zekice bir karar verebilecek midir? Bu kötü ruh, kendi hikayesinin kahramanı olabilecek midir?
Ailem Robotlara Karşı - IMDb: 7.6 (2021)
Ailem Robotlara Karşı, ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner. Evinden kilometrelerce uzaklıktaki okuluna gitmek için hazırlıklara başlayan Katie’ye bu yolculuğunda ailesi de eşlik eder. Keyifli bir şekilde yola koyulan aile, yolculuk sırasında robotların dünyayı istila ettiğini öğrenir. Teknoloji ayaklanıp, robotlar sokaklarda dolaşmaya başlayınca, aile dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
6 Süper Kahraman - IMDb: 7.8 (2014)
Oldukça zeki bir robot tasarımcısı olan Hiro Hamada kendisini bir anda bir suç örgütünün içinde bulur. Hiro'yu bu yolda abisinin macera bağımlısı arkadaşları GoGo Tamaga, düzenli ve tatlı Wasabi No-Ginger, kimya dehası Honey Lemon ve fanatik Fred yalnız bırakmaz. 6 Süper Kahraman, kendini tehlikeli bir komplonun içinde bulunca en yakın arkadaşı olan Baymax isimli bir robotun yardımını istemek zorunda kalır. Kısa film; bir grup yüksek teknolojili kahramanının bu gizemi nasıl çözdüğünü anlatıyor.
Noel Gecesi Kabusu (The Nightmare Before Christmas) - IMDb: 7.9 (1993)
Filmde, Balkabağı Kral Jack Skellington'un hanedanlığı, Halloweentown'da geçen olaylar işlenmektedir. Kabuslardan fırlamış bir kasabayı andıran Halloweentown, cinler, ecinniler, periler, ruhlar, gulyabaniler ve yarasalardan oluşan "dinamik" bir nüfusa sahiptir. Jack'in yolu, bir gün Christmastown’a düşer. Bu tuhaf memlekete yaptığı bu ziyaret sonucu, bu tuhaf yerden çok etkilenir. Christmastown'da gördüklerine özenerek kendi şehrini de oraya benzetmek için Santa Claus’u kaçırır. Santa’nın yerine geçen Jack, çocuklara kendince alternatif hediyeler dağıtmaya başlar.
Zootropolis: Hayvanlar Şehri - IMDb: 8.0 (2016)
Zootropolis, medenileşmiş ve teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan ilginç bir polisiye öyküsünü perdeye taşıyor.İyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert mizaçlı hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wilde ile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışır.
Soul - IMDb: 8.0 (2020)
Orta okul müzik öğretmeni Joe Gardner, bir jazz grubu ile birlikte çalışan jazz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir. New York sokaklarında gezinen adam, birden bire kendini kanalizasyona düşerken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. Şimdi ise Dünya'ya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir.
Ters Yüz (Inside Out) - IMDb: 8.1 (2015)
Riley'nin hayatı babasının San Francisco’da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride bırakan Riley'ı şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları o ne söyler? Riley'in zihninin içinde yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz zorlanır.
Klaus - IMDb: 8.2 (2019)
Smeerensburg'un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus'tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister. Teklifi kabul eden Klaus, oyuncakların dağıtılması için Jesper ile birlikte gitmeye karar verir. Beraber oyuncak dağıtmaya başlayan ikili, dünyanın en mutsuz ve kavgacı yeri olan Smeerensburg'u değiştirmeye başlar. Soğuk ve karanlık kasabaya ihtiyacı olan neşeyi getirir.
Coco - IMDb: 8.4 (2017)
12 yaşındaki gelecek vaadeden genç müzisyen Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.
WALL-E - IMDb: 8.4 (2008)
Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya’yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i’ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Vol.i’nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve’nın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır.
Film tüketim çılgınlığına ve insan türünün kendi yaşadığı doğal çevreye verdiği zararlara dair önemli yorumlar yaparken geleceğin insanlığını teknolojinin esiri olmuş, tembellikten tükenmiş bir profilde çizer.