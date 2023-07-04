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En iyi Antonio Banderas filmi önerileri - Antonio Banderas'ın en sevilen filmleri listesi

Antonio Banderas, 10 Ağustos 1960 doğumlu İspanyol aktör, yapımcı ve yönetmendir. Málaga, İspanya'da doğan aktör, dünya çapında tanınan ve başarılı bir kariyere sahip olan önemli bir oyuncudur

En İyi Antonio Banderas Filmi Önerileri - Antonio Banderas'ın En Sevilen Filmleri Listesi
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Banderas, ilk olarak Pedro Almodóvar'ın yönettiği "Labyrinth of Passion" (1982) filmiyle İspanya'da tanınmıştır. Almodóvar'ın diğer filmlerinde de yer almış ve bu iş birliği ona uluslararası alanda da dikkat çekmesini sağlamıştır. 1990'ların başında Hollywood'da çeşitli başarılı filmlerde yer almış ve uluslararası bir üne kavuşmuştur. Antonio Banderas oynadığı filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Mask of Zorro (Zorro'nun Maskesi): Bu aksiyon-macera filminde, Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins) tarafından eğitilen Alejandro Murrieta (Antonio Banderas), ölümsüz Zorro karakterini devralır. Zenginlere karşı savaşan ve halkı koruyan Zorro olarak, Meksika'nın haksız yönetimine karşı savaşırken aynı zamanda kalbini de kazanmaya çalışır.
  • Desperado: Bu aksiyon-gerilim filminde Antonio Banderas, gitarını silaha dönüştüren gizemli bir silahşör olan El Mariachi'yi canlandırıyor. Mariachi, sevgilisi Carolina'nın intikamını almak için Meksika'da bir kartel lideri olan Bucho'yu hedef alır ve acımasız bir çatışma başlar.
  • Once Upon a Time in Mexico (Bir Zamanlar Meksika'da: Bu aksiyon-gerilim filminde Antonio Banderas, El Mariachi olarak geri dönüyor. Bu kez, bir CIA ajanı olan Sands (Johnny Depp) tarafından işe alınır ve Meksika'daki bir darbenin arkasındaki komplonun çözülmesinde görev alır. İntikam, sadakat ve tehlikeli entrikalarla dolu bir hikaye gelişir. Antonio Banderas en iyi filmleri arasında gösterilir.
  • Puss in Boots (Çizmeli Kedi): Bu animasyon filmde Antonio Banderas, efsanevi Çizmeli Kedi karakterine sesini verir. Çizmeli Kedi, arkadaşı Humpty Dumpty ile birlikte kahramanlık maceralarına atılırken, Puss'un geçmişiyle ilgili bazı sırlar da ortaya çıkar.
  • Pain and Glory (Aşk ve Gurur): Bu Pedro Almodóvar filmi, yönetmen Salvador Mallo'nun (Antonio Banderas) yaşlılığında geçmişi ve anılarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Salvador, kariyeri, aşkları ve hayatındaki dönüm noktalarını düşünerek, sanatın ve hatıraların gücüyle derin bir iç yolculuğa çıkar.
  • Philadelphia: Tom Hanks ile birlikte başrolü paylaşan Antonio Banderas, AIDS'li bir avukatın (Hanks) hikayesini anlatan bu dramatik filmde partnerini canlandırıyor. Film, AIDS'in toplumdaki etkisini ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi ele alır.
  • The Skin I Live In (Benim Adım Kırmızı): Pedro Almodóvar'ın yönettiği bu psikolojik gerilim filmi, Antonio Banderas'ın bir plastik cerrahı canlandırdığı bir hikayeyi konu alır. Doktorun takıntılı arayışları ve sırlarla dolu bir ilişkiye olan bağı, filmi sürükleyici kılar.
  • Women on the Verge of a Nervous Breakdown (Sinir Krizi Geçiren Kadınlar): Pedro Almodóvar'ın kara mizah türündeki bu filmi, Antonio Banderas'ın genç bir sevgiliyi canlandırdığı renkli ve kaotik bir komedi. Bir dizi karmaşık ilişki ve olay örgüsü etrafında gelişen film, Almodóvar'ın imzasını taşır.
  • Evita: Bu müzikal filmde, Antonio Banderas, başrolde Madonna'nın canlandırdığı Evita Perón'un yan karakteri olan Che'yi canlandırır. Evita Perón'un hayatını ve yükselişini anlatan film, müzikleri ve görsel şovlarıyla dikkat çeker. Bu anlamda en iyi Antonio Banderas filmleri arasında yer alır.
  • The 33 (33 Madencinin Hikayesi): Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu dram filmi, Antonio Banderas'ın maden kazasında mahsur kalan bir gruptaki madencilerden Mario Sepúlveda'yı canlandırdığı bir hikayeyi anlatır. Film, umut, dayanışma ve kahramanlık temasını işler.
  • Tie Me Up! Tie Me Down! (Bağla Beni! Bağla Beni!): Pedro Almodóvar'ın yönettiği bu İspanyol filmi, Antonio Banderas'ın öne çıktığı bir yapım olarak bilinir. Banderas, genç bir adamı canlandırır ve hikaye, aşk, saplantı ve özgürlük kavramları etrafında dönüşür.

Antonio Banderas, çok yönlü yetenekleri, karizmatik sahne varlığı ve İspanyol cazibesiyle tanınan bir aktördür. Uzun süreli ve başarılı kariyeri, onu dünya çapında bir sinema ikonu haline getirmiştir. Banderas, oyunculuk ve sanat alanındaki başarılarıyla birçok ödül ve adaylık kazanmıştır. Kariyeri boyunca Altın Küre ve BAFTA gibi önemli ödüllerin yanı sıra 2019 yılında Akademi Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Antonio Banderas son filmi ise Indiana Jones ve Kader Kadranı’dır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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