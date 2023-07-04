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En iyi Brad Pitt filmi önerileri - Brad Pitt'in oynadığı filmler listesi

Brad Pitt'in sinema kariyeri, 1987 yılında televizyon dizilerindeki küçük rollerle başlamış olsa da ilk büyük çıkışını "Thelma & Louise" (1991) filmiyle yapmıştır. Ünlü aktör aksiyon filmlerinde de dikkat çekici performanslar sergilemiş ve çeşitli aksiyon sahnelerine katkıda bulunmuştur.

En İyi Brad Pitt Filmi Önerileri - Brad Pitt'in Oynadığı Filmler Listesi
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Kariyeri boyunca birçok başarılı filmde yer almıştır. Brad Pitt'in ilk filmi ise "Hunk" (1987) olarak bilinir. Sonrasında pek çok yapım ile izleyicinin gönlünü kazanmıştır. İşte Brad Pitt'in oynadığı filmlerden bazıları:

  • "Fight Club" (1999): David Fincher'ın yönettiği bu kült filmde, Brad Pitt, Tyler Durden karakterini canlandırarak dikkat çekici bir performans sergilemiştir.
  • "Se7en" (1995): Yine bu David Fincher gerilim filmi, Brad Pitt'i genç bir dedektif olan David Mills rolünde izlerken, diğer başrolde ise Morgan Freeman yer alıyor.
  • "Inglourious Basterds" (2009): Quentin Tarantino'nun yönettiği bu alternatif tarihli savaş filmi, Brad Pitt'i Nazi avcısı Albay Aldo Raine olarak izlememizi sağlar. Brad Pitt'in en sevilen filmleri arasında yer alır.
  • "Ocean's Eleven" (2001): Bu aksiyon dolu heist filmi, Brad Pitt'i Danny Ocean rolünde izlerken, George Clooney, Matt Damon ve Julia Roberts gibi birçok ünlü oyuncu da yer almaktadır.
  • "The Curious Case of Benjamin Button" (2008): David Fincher'ın yönettiği bu fantastik drama filmi, Brad Pitt'i yaşlanmayan bir adam olan Benjamin Button rolünde izlerken, Cate Blanchett de başrol oyuncularından biridir.
  • "Troy" (2004): Bu mitolojik savaş filmi, Brad Pitt'i efsanevi Yunan kahramanı Achilles olarak izlerken, Eric Bana, Orlando Bloom ve Diane Kruger gibi oyuncular da filmde yer almaktadır.
  • "Mr. & Mrs. Smith" (2005): Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı bu aksiyon-komedi filmi, birbirini öldürme göreviyle evli bir çifti konu almaktadır.
  • "Once Upon a Time in Hollywood" (2019): Quentin Tarantino'nun yönettiği bu filmde, Brad Pitt, bir dublör olan Cliff Booth karakterini canlandırırken, Leonardo DiCaprio da başrolde yer almaktadır. Aynı zamanda Brad Pitt'in Oscar aldığı film olarak tarihe geçmiştir.
  • "World War Z" (2013): Bu kıyamet sonrası zombi filminde, Brad Pitt, eski bir BM araştırmacısı olan Gerry Lane karakterini canlandırırken, dünya genelinde yayılan zombi salgınına karşı savaşmaya çalışır. Aynı zamanda en sevilen Brad Pitt aksiyon filmleri arasında yer almaktadır.
  • "Snatch" (2000): Bu Guy Ritchie'nin yönettiği suç ve aksiyon filmi, Brad Pitt'i "Pikey" Mickey O'Neil karakteri olarak izlerken, hırsızlık ve mücadele dolu olayları konu almaktadır.

Bu listedekiler, Brad Pitt filmlerinden sadece birkaçıdır. Kariyeri boyunca birçok farklı türde ve başarılı projede yer almasıyla tanınır.

Brad Pitt Savaş Filmleri

İzleyiciler tarafında merak edilen bir diğer kategori de Brad Pitt savaş filmleridir. Kendisi genellikle farklı türlerdeki filmlerde yer almış olsa da savaş temalı yapımlarda da dikkat çekici performanslar sergilemiştir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • "Inglourious Basterds" (2009): Quentin Tarantino'nun yönettiği bu alternatif tarihli savaş filmi, Brad Pitt'i Nazi avcısı Albay Aldo Raine olarak izlerken, filmdeki performansı büyük beğeni toplamıştır.
  • "Fury" (2014): David Ayer'in yönettiği bu II. Dünya Savaşı filmi, Brad Pitt'i Sherman tankının komutanı olan Don "Wardaddy" Collier olarak izlerken, filmdeki liderlik ve savaş sahneleriyle dikkat çekmiştir.
  • "Troy" (2004): Bu mitolojik savaş filmi, Brad Pitt'i efsanevi Yunan kahramanı Achilles olarak izlerken, Eric Bana, Orlando Bloom ve Diane Kruger gibi oyuncular da filmde yer almaktadır.
  • "Allied" (2016): Robert Zemeckis'in yönettiği bu II. Dünya Savaşı casus filmi, Brad Pitt'i Kanadalı bir istihbarat subayı olan Max Vatan olarak izlerken, Marion Cotillard ile birlikte başrolü paylaşmaktadır.

Brad Pitt'in Kovboy Filmleri

Pitt, kariyeri boyunca farklı türlerdeki filmlerde yer almasıyla tanınırken farklı konseptte yapımlarda da dikkat çekici performanslar sergilemiştir. Örneğin Brad Pitt'in kovboy filmlerden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • "Legends of the Fall" (1994): Bu epik drama filmi, Brad Pitt'i Tristan Ludlow karakteri olarak izlerken, filmde aile, savaş ve aşk teması etrafında dönüyor.
  • "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" (2007): Brad Pitt, bu Western filmde Jesse James'i canlandırırken, Casey Affleck de Robert Ford karakterini canlandırıyor. Film, James'in son yıllarını ve suikasta uğramasını anlatıyor.
  • "The Ballad of Buster Scruggs" (2018): Bu antoloji filmi, Coen kardeşlerin yönettiği bir Western filmidir. Brad Pitt, filmde "The Mortal Remains" bölümünde kısa bir süreliğine Frenchman karakterini canlandırıyor.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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