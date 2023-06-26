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Tüm zamanlara damgasını vuran en sevilen Bollywood filmleri

Bollywood, Hindistan'ın Mumbai şehri merkezli film endüstrisini temsil eder ve dünyanın en büyük film endüstrilerinden biridir. Efsane Bollywood filmleri genellikle müzikal ögeler, dans sahneleri ve duygusal hikayelerle tanınır.

En İyi Bollywood Filmi Önerileri - Tüm Zamanlara Damgasını Vuran En Sevilen Bollywood Filmleri htka
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Bu anlamda oldukça da popülerdir. İMDB puanı en yüksek Bollywood filmlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

Nayakan (1987)

"Nayakan" (1987), yönetmenliğini Mani Ratnam'ın yaptığı ve başrollerde Kamal Haasan, Saranya Ponvannan ve Nassar'ın yer aldığı bir Bollywood filmidir. Film, Hindistan sinemasının önemli bir başyapıtı olarak kabul edilir ve IMDb'de yüksek bir puan almıştır. Mumbai'nin yeraltı dünyasının karanlık ve acımasız yönlerini gözler önüne sererken, insanlık, aile ve sevgi gibi evrensel temaları da işler. "Nayakan", bir suç draması olarak bilinir ve Hindistan sinemasının en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. IMDb'de yüksek puanıyla da dikkat çeker ve Bollywood sinemasının unutulmaz bir filmidir.

Gol Maal (1979)

"Gol Maal" (1979), yönetmenliğini Hrishikesh Mukherjee'nin yaptığı ve başrollerde Amol Palekar, Utpal Dutt ve Bindiya Goswami'nin yer aldığı bir Bollywood komedi filmidir. Film, Ramprasad Sharma (Amol Palekar) adında bir genç adamın hikayesini anlatır. Ramprasad, iş ararken kendisini yanlışlıkla bir işyerinde müdür olarak tanıtır ve taklitçi bir karakter olan Laxman Prasad (Amol Palekar) yaratır. Film; kimlik kargaşası, yanlış anlamalar ve komik tesadüfler etrafında dönerek seyirciyi güldürmeyi hedefler.

Black Friday (2004)

"Black Friday" (2004), yönetmenliğini Anurag Kashyap'ın yaptığı ve Kay Kay Menon, Pavan Malhotra, Aditya Srivastava gibi oyuncuların yer aldığı bir Bollywood filmidir. Film, gerçek bir olaya dayanan ve Mumbai'deki 1993 Bombay patlamalarını konu alan bir suç dramasıdır. Bombay patlamaları, Bombay Şehir Mahkemesi tarafından 1993 Bombay bombalamaları olarak adlandırılan ve Hindu-Müslüman çatışmalarından kaynaklanan bir dizi patlamayı ifade eder.

Taare Zameen Par (2007)

"Taare Zameen Par" (2007), yönetmenliğini Aamir Khan'ın üstlendiği ve Darsheel Safary, Aamir Khan ve Tisca Chopra'nın başrollerini paylaştığı bir Bollywood filmidir. Film, disleksi (öğrenme güçlüğü) sorunu yaşayan bir çocuk olan Ishaan Awasthi'nin (Darsheel Safary) hikayesini anlatır. duygusal bir yolculuk sunarken aynı zamanda umut, aile bağları ve öğrenme farkındalığı gibi evrensel temaları da işler. "Taare Zameen Par" hem eleştirel beğeni kazanmış hem de tüm zamanların en çok izlenen Bollywood filmlerinden biri haline gelmiştir.

Dangal (2016)

"Dangal" (2016), yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin yaptığı ve Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı bir Bollywood filmidir. Film, gerçek bir hikayeden esinlenerek, eski bir güreşçi olan Mahavir Singh Phogat'ın (Aamir Khan) kızları Geeta ve Babita'yı güreşçi olmaları için teşvik etmesini konu alır. "Dangal", sadece güreşe odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda cinsiyet eşitliği, kadınların gücü ve bireysel başarıya ulaşma konularına da değinen sinema tarihinin en iyi Bollywood filmlerinden biridir.

3 Idiots (2009)

"3 Idiots" (2009), yönetmenliğini Rajkumar Hirani'nin yaptığı ve Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi ve Kareena Kapoor Khan gibi oyuncuların yer aldığı bir Bollywood filmidir. Rancho (Aamir Khan), Farhan (R. Madhavan) ve Raju (Sharman Joshi) isimli üç arkadaşın hikayesini anlatır. Üniversiteye girdikleri andan itibaren farklı yeteneklere ve hayallere sahip olan bu üç karakter, eğitim sisteminin kısıtlamaları ve toplumun beklentileriyle mücadele ederler. "3 Idiots", başarılı bir şekilde hem seyirciyi güldüren hem de düşündüren bir hikaye sunar. İnsanların kendi yeteneklerini keşfetmeleri, tutkularına yönelmeleri ve yaşamlarını kendi istekleri doğrultusunda şekillendirmeleri gerektiğine dair ilham verici bir mesajı vardır. Bu anlamda en iyi Bollywood filmleri arasında yer alır.

Lagaan: Once Upon a Time in India (2001)

"Lagaan: Once Upon a Time in India" (2001), yönetmenliğini Ashutosh Gowariker'ın yaptığı ve Aamir Khan, Gracy Singh, Rachel Shelley ve Paul Blackthorne gibi oyuncuların yer aldığı bir Bollywood epik spor-drama filmidir. Netflix Bollywood filmleri arasında yer alan film, 1890'larda İngiliz sömürge Hindistan'ında geçer. Bir köy olan Champaner, İngiliz koloni yönetimi tarafından ağır vergiler altında ezilmektedir. Köy halkı, bu haksızlık karşısında isyan etmeye karar verir. Film, büyüleyici görselleri, etkileyici müzikleri ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeker. "Lagaan", uluslararası alanda büyük beğeni kazanmış ve Hindistan'ın En İyi Yabancı Dilde Film dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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