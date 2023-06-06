Yem / Bait (2012) - IMDB: 5.2

Avustralya'nın sahil kasabasında bir felaket yaşanır. Tüm kasabaları yerle bir eden felaket tsunamidir ve hem maddi hem manevi olarak sorun ortadan kaldırılabilecek gibi değildir. İlk devasa dalganın ardından hayatta kalan Josh, Kyle, Heather, Jaime ve Ryan kendilerini bir marketin içerisinde savunmasız bir halde bulur. Kendilerini marketin her an taşması konusu tehdit etmektedir. Ancak asıl felaket marketin taşması değildir çünkü tsunami sebebiyle ölümcül köpek balıkları meydana çıkmıştır ve marketin içerisindeki sular yükseldikçe köpek balıkları avlarına biraz daha yaklaşmaktadır. Bu gerilim dolu filmde mücadeleyi iliklerinize kadar hissedeceksiniz.