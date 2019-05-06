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Adı ‘süpermen’ ama güvenliği neredeyse ‘sıfır’!

HABERTURK.COM

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) sızdığı belirlenen ve en çok karşılaşılan 100 bin parolayı belirledi. Buna göre dünyanın en kötü şifresi olarak tanımlanan ‘123456’ parolası halen 23.2 milyon hesapta kullanılıyor. En çok kullanılan ve aynı zamanda en çok hacklenen şifrelerin başında gelen süper kahramanlar arasında ise ilk sırada “Süpermen” var.

en kötü şifre

İnternette sızan parolaları inceleyen İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, dünyanın en kötü şifresi olarak tanımlanan ‘123456’ parolasının 23.2 milyon hesapta kullanıldığını duyurdu. Antivirüs yazılım kuruluşu Eset’in mercek altına aldığı araştırmaya göre, parola ya da şifre olarak en çok tercih edilen hayali kahramanın Süpermen olduğu ortaya çıktı.

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu Eset, kısa süre önce son 5 yılın en kötü şifresi olarak ‘123456’yı duyurmuş ve internet kullanıcılarını bu şifreyi dijital hesaplarında kullanmamalarını istemişti.

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) son yaptığı çalışmada, sızdığı belirlenen ve en çok karşılaşılan 100 bin parolayı belirledi. Merkez, bundan yola çıkarak, ‘123456’ olarak sıralanan şifrenin dünya genelinde 23.2 milyon hesapta kullanıldığını duyurdu. Böylece en çok kullanılan parola aynı zamanda en çok sızan parola olarak tartışmasız şekilde liderliğe oturdu.  

NCSC, e-posta adresleri veya parolaların bilinen bir veri sızıntısında yer alıp almadığını kontrol etme imkânı veren Have I Been Pwned (HIBP) adlı web sitesindeki verileri kullanarak bu sonucu elde ettiğini duyurdu. Araştırmaya göre ‘123456’ dan sonra gelen en yakın parola olan ‘123456789’ parolası da 7.7 milyon kez kullanılarak siber suçlulara açık kapı bıraktı.  

SÜPERMEN VE POKEMON

En çok hacklenen şifrelerin çoğu; isimlerden, futbol takımlarından, müzisyenlerden ve kurgusal karakterlerden oluştu. Parola ya da şifre olarak en çok tercih edilen hayali kahraman ise 330 bin kişilik kullanım ile Süpermen ya da orjinal kullanımıyla Superman oldu. Superman’i Japon manga çizgi roman kahramanı Naruto takip etti. Naruto’dan sonra sıralama Tigger, Pokemon ve Batman olarak devam etti.

EĞER SİZİN ŞİFRENİZ DA VARSA...

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi NSCS, sızdırılan ve en sık kullanılan 100 bin parolanın tam kapsamlı listesini de (https://www.ncsc.gov.uk/static-assets/documents/PwnedPasswordTop100k.txt)

Yayınladı.  Güçlü şifrelerin siber güvenlikte en temel korunma önlemlerinin başında geldiğini hatırlatan antivirüs kuruluşu Eset, “Eğer parolalarınızdan herhangi biri NSCS'nin listesinde yer alıyorsa, bunları hızlıca değiştirin. Ayrıca mümkün olan her platforma iki aşamalı kimlik doğrulama ekleyerek, ikinci bir güvenlik katmanı oluşturabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

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