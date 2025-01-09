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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe En-Nesyri serisine devam etti! - Fenerbahçe Haberleri

        En-Nesyri serisine devam etti!

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa filelerine attığı golle bu sezon 12. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:36 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:36
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        En-Nesyri serisine devam etti!
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        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin ilk golü Youssef En-Nesyri'den geldi. Mücadelenin 2. dakikasında savunma arkasına atılan topa topa hareketlenen Cenk Tosun'un ortasında En-Nesyri kafayla topu filelere gönderdi.

        Trendyol Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol kaydeden Faslı forvet gollerine bu maçta da devam etti. Ligde 8 golü bulunan Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gollük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 12. kez gol sevinci yaşadı.

        27 yaşındaki forvet Kasımpaşa karşısında 62. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

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