Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER 10 MART 2026: Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. Bulundukları bölgede ve yakın çevrelerinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Denizli'de artçı sarsıntılar sürüyor. Buldan sabah saatlerinde 3.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 10 Mart 2026 son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 07:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık güncelleniyor. ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?’’ soruları 10 Mart Salı günü yeniden gündeme taşındı. Günün en büyük depremi Denizli’de kaydedildi. İşte 10 Mart 2026 bugünkü depremler listesi.

        2

        DENİZLİ’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 06.41'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10.76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        3

        10 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-03-10 06:41:14 38.07722 28.98833 10.76 ML 3.0 Buldan (Denizli)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Brent petrolün varil fiyatı geriledi
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        ABD'den Halkbank kararı
        ABD'den Halkbank kararı
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!