AFAD ve Kandilli son depremler listesi 10 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. Bulundukları bölgede ve yakın çevrelerinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Denizli'de artçı sarsıntılar sürüyor. Buldan sabah saatlerinde 3.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 10 Mart 2026 son depremler listesi.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık güncelleniyor. ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?’’ soruları 10 Mart Salı günü yeniden gündeme taşındı. Günün en büyük depremi Denizli’de kaydedildi. İşte 10 Mart 2026 bugünkü depremler listesi.
DENİZLİ’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 06.41'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10.76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
10 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-03-10 06:41:14 38.07722 28.98833 10.76 ML 3.0 Buldan (Denizli)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.