Ege Denizi ve Manisa'da deprem! 3 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Ege Denizi ve Manisa 3 üzeri büyüklükte deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Manisa deprem ile sallandı. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 3 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.
MANİSA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:37’de Manisa Akhisar merkezli bir deprem meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki deprem, 6.28 kilometre derinlikte kaydedildi.
11 dakika sonra merkez üssü yine Manisa Akhisar olan bir deprem daha meydana geldi. 3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.43 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
EGE DENİZİ’NDE DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:01’de merkez üssü Ege Denizi olan bir sarsıntı kaydedildi.
3.5 büyüklüğündeki deprem, zeminden 5.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD, saat 02:00’de Ege Denizi merkezli bir deprem daha kaydetmişti. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçülmüştü.
3 AĞUSTOS 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2025-08-03 06:48:52 39.00806 28.05556 7.43 ML 3.4 Akhisar (Manisa)
2025-08-03 06:37:10 39.00056 28.05472 6.28 ML 3.4 Akhisar (Manisa)
2025-08-03 05:01:39 38.6575 24.24694 5.26 ML 3.5 Ege Denizi
2025-08-03 02:00:53 36.60833 25.50028 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.