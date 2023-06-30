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En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. 28 Haziran Çarşamba günü itibariyle kurban keserek ibadet etmeye başlayan vatandaşlar için; en son ne zaman kurban kesilir ve bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi gibi merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

    Kurban Bayramı heyecanı devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız, kurbanlarını kesmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan konulardan biri de; kurban en son ne zaman kesilir sorusunun cevabı oldu. İşte, kurban keserken dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler...
  • En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

    KURBAN EN SON NE ZAMAN KESİLİR?

    Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Bayram namazından sonra gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafilere göre bayram namazının ardından 4. günün gün batımına kadar kurban kesimi kabul edilir. Hanefi mezhebine göre ise 3 güne kadar geçerlidir.

     
  • En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

    BAYRAMIN 3. GÜNÜ YA DA 4.GÜNÜ KURBAN KESİLİR Mİ?

    Hanefîlere göre kurban kesimi bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

     
  • En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

    KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Enam Suresi 79. Ayet Arapça:

    Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.” 

    Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)
  • En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

    Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Arapça:

    Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne). Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn(muslimîne)."

    Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Anlamı: De ki: “Şüphesiz benim namazım, bütün ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” “O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.”
  • En son ne zaman kurban kesilir? Bayramın 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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