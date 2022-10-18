En yüksek artış Antalya'da

Ülke ortalamasında metrekare başına fiyat 15 bin 76 TL oldu.

Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184.6 arttı. Endeks, önceki aya göre yüzde 8.0 oranında yükseldi.

ANTALYA'DA ARTIŞ YÜZDE 231.3

En yüksek fiyat artışı Rusların akın ettiği Antalya bölgesinde görüldü. Antalya'da bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 231.3 oldu.

İSTANBUL'DA M2 FİYATI 24 BİN 533 TL

Antalya'yı İstanbul takip etti. Metrekare değeri en yüksek il olan İstanbul'da yıllık artış oranı yüzde 210.8 olarak açıklandı. Megakentte ortalama metrekare fiyatı 24 bin 533 TL'yi buldu.

Artış sıralamasında Antalya ve İstanbul bölgesini Adana-Mersin ikilisi izledi. Bu bölgede artış yüzde 196.3 oranında oldu.