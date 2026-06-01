Emekli banka promosyonları Haziran döneminde yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Artan rekabet sonrası kamu bankaları ile özel bankalar promosyon tutarlarını güncelleyerek yeni kampanyalarını duyurdu. Emekli maaşını farklı bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar ise en yüksek promosyon veren bankaları karşılaştırmaya başladı. Bankaların büyük bölümü promosyon ödemesi için 3 yıl maaş alma taahhüdü isterken, ek kampanyalarda otomatik ödeme talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık kullanımı gibi şartlar öne çıkıyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Garanti BBVA, Akbank, TEB, ING, DenizBank ve Yapı Kredi Haziran ayına özel promosyon miktarlarını güncelledi. Peki, En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...