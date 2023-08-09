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        Haberler Emlak En yüksek fiyat artışı Türkiye'de - Emlak Haberleri

        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank, 2023 yılının ilk çeyreğine dair Global Konut Fiyat Endeksi'ni yayınladı. Küresel konut fiyatlarının 2015'ten bu yana en düşük yükselişini yaşadığı yılın ilk 3 ayında Türkiye, en yüksek artışın yaşandığı ülke oldu. Türkiye'de konut fiyatlarının 12 aylık yükselişi yüzde 132.8 olarak kayıtlara geçerken, ilk çeyrekteki artışı yüzde 22.2 oldu. 56 konut piyasasının değerlendirildiği raporda Türkiye'nin ardından en yüksek yıllık artış yüzde 18.8 ile Kuzey Makedonya'da gerçekleşti

        Ahmet Hamdi Girgin
        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 09.08.2023 - 07:19
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        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
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        Düzenli olarak yılın çeyreklerine dair global konut fiyat endeksi rakamlarını yayınlayan İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank, 2023 yılının ilk çeyreğiyle ilgili rakamları açıkladı.

        '2015'ten bu yana en düşük hızda fiyat artışı' başlığıyla yayınlanan raporda "Merkez bankaları enflasyonu dizginlemeye çalışırken dünya genelinde konut fiyatları baskı altında. Knight Frank Küresel Konut Fiyat Endeksi kapsamındaki 56 pazarda yıllık ortalama fiyat artışı, bir önceki çeyrekte yüzde 5,7 iken, 2023'ün ilk çeyreğine kadar olan on iki aylık dönemde yüzde 3,6'ya geriledi" ifadeleri kullanıldı.

        56 piyasanın takip edildiği raporda 17 piyasada fiyatların yıllık bazda düştüğü, bunların 8'inde yüzde 5'ten fazla düşüş olduğu kaydedildi. 2023'ün ilk çeyreğinde ise 56 piyasadan 23'ünde fiyatların düştüğü belirtildi.

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        GLOBAL KONUT FİYAT ENDEKSİ - 2023 İLK ÇEYREK
        GLOBAL KONUT FİYAT ENDEKSİ - 2023 İLK ÇEYREK

        EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI AÇIK ARA TÜRKİYE'DE

        Raporda yer alan 56 piyasa içerisinde en yüksek fiyat artışı Türkiye'de gerçekleşti. Türkiye'de konut fiyatlarının 12 aylık yükselişi yüzde 132.8 olarak kayıtlara geçerken, ilk çeyrekteki artışı yüzde 22.2 oldu. Raporda Türkiye'deki artışın büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığı belirtildi. Para politikasında ortodoks yaklaşıma geçilmesinin enflasyonist baskıda hızlı bir düşüşe yol açmasının beklenmediği, 2023'ün ilk çeyreğindeki yüzde 22'lik artışın konut fiyatlarının daha da artacağına işaret ettiği kaydedildi.

        Türkiye'yi yıllık fiyat artışında yüzde 18.8 ile Kuzey Makedonya, yüzde 17.3 ile Hırvatistan ve yüzde 16.6 ile Macaristan takip etti.

        Avrupa dışında Singapur'un yüzde 11.3 ile dikkat çektiği, fiyatları düşürmek için vergi politikalarında değişiklik yapıldığı eklendi. Rapora göre; bu değişiklik yabancı alımlarını düşürmek için yapıldı ancak yerli pazarın yoğun talebiyle fiyat artışı durdurulamadı, son olarak arzı artırma adına yeni arsalar imara açıldı.

        En çok fiyat düşüşü yaşanan piyasalar ise yüzde 15.7 ile Güney Kore, yüzde 13 ile Yeni Zelanda, yüzde 10.3 ile Hong Kong ve yüzde 8.8 ile İsveç olarak kayıtlara geçti.

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