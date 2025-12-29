En yüksek fiyat düzeyi İstanbul'da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını açıkladı.

BSGP 2024 çalışması, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Türk lirasının satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak mal ve hizmet sepeti kullanılarak bölgesel fiyat düzeyi endeksleri elde edildi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzey detayında üretilen endeksler ile farklı bölgelerdeki fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlandı. Bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse bu bölge Türkiye ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

REKLAM

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre, fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge 112,6 ile İstanbul, en düşük olduğu bölge ise 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. Bu endeks değerleri, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'in ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 106 ile Balıkesir, Çanakkale'de gerçekleştiği belirlendi. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 95,1 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olduğu tespit edildi. Giyim ve ayakkabı ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108,4 ile Balıkesir, Çanakkale'de gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 87,1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. Konut ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 147,3 ile İstanbul'da olduğu görüldü. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 73,8 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan olduğu belirlendi. Ulaştırma ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 103,8 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 95,2 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt olduğu tespit edildi. REKLAM Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 113,8 ile İzmir'de gerçekleşirken, söz konusu bu grupta fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 88,5 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan olduğu kayıtlara geçti.

Alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubu fiyat düzeyi endeksleri bölgeler arasında küçük farklılıklar gösterdi. Endeks 100,1 ile 99,6 arasında değerler aldı. Ev eşyası ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksinin 105,1 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop'ta olduğu belirlenirken, aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 94,1 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir olduğu tespit edildi. Sağlık ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 136,8 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 73,6 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. Haberleşme ana harcama grubunda yer alan telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması nedeniyle bölgeler arasında önemli fiyat farklılığı oluşmadı. Fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 102,3 ile İzmir, en düşük bölge 97,4 ile Aydın, Denizli ve Muğla oldu. Eğlence ve kültür ana harcama grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 105 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'da gerçekleşti. Aynı ana harcama grubu için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölgenin 93,4 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye olduğu kayıtlara geçti.