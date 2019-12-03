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Endeavor Türkiye ve Akbank iş birliğiyle hayata geçirilen girişimcilik programı StartUpCampus, girişimini kurmuş genç girişimcileri desteklemek üzere başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, 35 yaşın altındaki girişimcilerin katıldığı 3 ay sürecek StartUpCampus Programı ile girişimciler, farklı alanlarda sunulan atölye, mentörlük ve networking seansları ile girişimlerini büyütmeye odaklanıyor.

Programa şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki 14 genç girişimcinin seçildiği bildirildi.

Ortalama katılımcı yaşının 27, ortalama şirket yaşının 1.5 yıl ve ortalama çalışan sayısının 8 olduğu programa seçilen girişimciler ve şirket isimleri ise şu şekilde açıklandı:

Burhan Tutan- Admuuv Nilsu Sertatıl- Glamy Ferhat Babacan- Bluedot İlker Elal- Minorpreneurs Ercan PİLCİOĞLU- Wask Semih Emre Özcan- Packupp Aladin Ege Sürekli- Omnisight Hatice Kulak- Pollective Burak Özbek- Torbala.com Burak Kartal- Fikir Değirmeni Furkan Esad Köroğlu- AtıkNakit.com Çağlar Aksu- Sensemore Fatma Ertürk- Safe-Tech Utku Kuru- Trakya’dan Evinize

Programın, startup seviyesindeki girişimlere odaklandığı ve 10 haftaya yayılan eğitim, atölye ve mentorlük seanslarını içerdiği kaydedildi.

Girişimcilerin, program kapsamında dört atölye ile desteklendiği belirtilirken, programın son aşamasında düzenlenen Demo Day’de StartupCampus girişimcilerinin, yatırımcılara sunum yapacakları bilgisi verildi.