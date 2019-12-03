Endeavor Türkiye ve Akbank iş birliğiyle hayata geçirilen girişimcilik programı StartUpCampus, girişimini kurmuş genç girişimcileri desteklemek üzere başlatıldı.
Yapılan açıklamaya göre, 35 yaşın altındaki girişimcilerin katıldığı 3 ay sürecek StartUpCampus Programı ile girişimciler, farklı alanlarda sunulan atölye, mentörlük ve networking seansları ile girişimlerini büyütmeye odaklanıyor.
Programa şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki 14 genç girişimcinin seçildiği bildirildi.
Ortalama katılımcı yaşının 27, ortalama şirket yaşının 1.5 yıl ve ortalama çalışan sayısının 8 olduğu programa seçilen girişimciler ve şirket isimleri ise şu şekilde açıklandı:
- Burhan Tutan- Admuuv
- Nilsu Sertatıl- Glamy
- Ferhat Babacan- Bluedot
- İlker Elal- Minorpreneurs
- Ercan PİLCİOĞLU- Wask
- Semih Emre Özcan- Packupp
- Aladin Ege Sürekli- Omnisight
- Hatice Kulak- Pollective
- Burak Özbek- Torbala.com
- Burak Kartal- Fikir Değirmeni
- Furkan Esad Köroğlu- AtıkNakit.com
- Çağlar Aksu- Sensemore
- Fatma Ertürk- Safe-Tech
- Utku Kuru- Trakya’dan Evinize
Programın, startup seviyesindeki girişimlere odaklandığı ve 10 haftaya yayılan eğitim, atölye ve mentorlük seanslarını içerdiği kaydedildi.
Girişimcilerin, program kapsamında dört atölye ile desteklendiği belirtilirken, programın son aşamasında düzenlenen Demo Day’de StartupCampus girişimcilerinin, yatırımcılara sunum yapacakları bilgisi verildi.
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