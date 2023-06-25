Endişelendiren istatistik: Yüzde 32 azaldı!

Geçen yıl denizlerde en çok avlanan palamut-torik miktarı ise 2019 yılında 1578,3 ton, 2020 yılında 22 bin 742,7 ton, 2021 yılında 2 bin 595,4 ton, 2022 yılında da 49 bin 891,5 ton oldu. Sardalya avcılığı 2019'da 19 bin 119,2 ton, 2020'de 21 bin 265,4 ton, 2021'de 15 bin 800,3 ton, geçen yıl ise 16 bin 729,1 olarak gerçekleşti.