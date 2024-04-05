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        Haberler Yaşam Nesli tükendiği düşünülen Cava kaplanı yaşıyor olabilir

        Nesli tükendiği düşünülen Cava kaplanı yaşıyor olabilir

        Endonezya'da doğada en son yaklaşık 50 yıl önce gözlemlenen endemik tür Cava kaplanına ait olduğu düşünülen kıl örneği, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'ndeki doldurulmuş bir Cava kaplanı kürküyle eşleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:30
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        Nesli tükendiği düşünülüyordu...
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        The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Endonezya'da yaban hayatı koruma çalışmaları yürüten araştırmacı Kalih Raksasewu, 5 yıl önce Java adasındaki görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Java kaplanına ait olduğu düşünülen bir kıl örneği buldu.

        Numune, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2008'de neslinin tükendiği ilan edilen ve doğada en son 1976 yılında gözlemlenen Java kaplanının yaşıyor olma ihtimalini gündeme getirdi.

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        Bilim insanları yaptıkları araştırmada, türe ait olduğu düşünülen kıl örneğini inceledi.

        Araştırmada, genetik yakınlığı olan türlerle karşılaştırılan kıl örneğindeki DNA diziliminin, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'nde bulunan 1930 yılında doldurulmuş bir Java kaplanının kürkündeki kıllarla en yakın eşleşmeyi sağladığı tespit edildi.

        Araştırma yazarları, Java kaplanı hakkındaki bulguların saha çalışmaları ve ileri genetik taramalarla test edilmesi gerektiğini belirtti. Endonezya Çevre Bakanlığı da Java kaplanı olma olasılığını doğada gözlemlemek için kamera tuzakları ve genetik incelemeler yapılacağını kaydetti.

        Söz konusu araştırmanın sonuçları, 21 Mart'ta Cambridge University Press tarafından yayımlanan Oryx dergisinde paylaşıldı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Cava kaplanı
        #Endonezya
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