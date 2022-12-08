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Haberler Futbol Endrick Felipe kimdir kaç yaşında, nereli? Endrick Felipe Moreira De Sousa hangi takımda ve mevkide oynuyor?
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Endrick Felipe Moreira De Sousa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalırken, transfer dedikoduları başladı. Transfer söylentilerinin başında Pameiras'ta forma giyen genç yetenek Endrick Felipe yer alıyor. Adı bir süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılan Endrick Felipe hayatı ve futbol kariyerini sizler için derledik. İşte Endrick Felipe Moreira De Sousa futbol hayatı ve hakkında çıkan transfer haberleri...

Endrick Felipe kimdir kaç yaşında, nereli? Endrick Felipe Moreira De Sousa hangi takımda ve mevkide oynuyor?

Endrick Felipe Moreira De Sousa, transfer döneminde adından sıkça söz ettirecek genç yeteneklerin başında yer alıyor. Endrick Felipe rekor bir bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olacağı konuluşuyor. Peki, "Endrick Felipe kimdir kaç yaşında, nereli? Endrick Felipe Moreira De Sousa hangi takımda ve mevkide oynuyor?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

ENDRİCK FELİPE MOREİRA DE SOUSA KİMDİR?

SE Palmeiras SP takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Endrick Felipe Moreira de Sousa, 21 Temmuz 2006 tarihinde dünyaya gelmiştir. 173 cm boyunda ve kilo olan Endrick Felipe Moreira de Sousa, -- ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Endrick Felipe Moreira de Sousa, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Endrick Felipe Moreira de Sousa, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER SÖYLENTİLERİ!
Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devinin, Palmeiras'ın 16 yaşındaki futbolcsu Endrick'i renklerine bağlamaya en yakın kulüp olduğu belirtildi. Real Madrid'in, Endrick'in adı birçok takımla anılsa da, genç oyuncuya en başından beri ilgi gösteren kulüp olduğu ve şu anda da transfere en yakın ekip olduğu kaydedildi. Bonservis ücreti olarak da 60 milyon euro ve bonuslar ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Endrick cephesinin oyuncunun 18 yaşına gireceği 2024 yazında, Real Madrid'den Erling Haaland'ı transfer etmemesini istediği öne sürüldü. Oyuncunun ailesinin ve menajerinin, Haaland transferinin Endrick'in gelişimine engel olabileceği için bu düşüncede olduğu vurgulandı.

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