Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji politikalarının temiz yakıt kullanım ve teknolojilerini özendirici nitelikte olması gerektiğini belirterek, "Bakanlık olarak bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların satın alınması ve kiralanması ile akaryakıt ve benzeri giderlerde yüzde 30'a varan tasarruf hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'den itibaren kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temini konusunda yerlilik oranına haiz elektrikli ve hibrit araçların tercih edilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları'na ilişkin atılan adımlarla yenilenebilir enerji teknolojilerinde üretimin artırıldığını belirten Dönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer sektör politikalarıyla birlikte yenilenebilirin kardeşi sayılabilecek depolama ve temiz enerji teknolojilerinin Türkiye'de üretimine dair pazarın oluşmasını da bekliyoruz. Orta ve uzun vadede, Türkiye'de ulaştırma emisyonları elektrik emisyonlarını geçebilir. Yani enerji politikası sadece elektrik değil, diğer sektörlerdeki temiz yakıt kullanımını ve teknolojilerini de özendirici bir sinyal taşımalıdır. Bakanlık olarak bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların satın alınması ve kiralanması ile akaryakıt ve benzeri giderlerde yüzde 30'a varan bir tasarruf hedefliyoruz. Konuyla ilgili olarak çalışmalarımız sürüyor."

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