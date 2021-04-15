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Bakan Dönmez: "Kamu kurumlarımız, enerji verimliliği maliyetlerini kendi tasarruflarıyla karşılayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamu kurumlarının enerji verimliliği maliyetlerini artık elde edecekleri tasarruflarla karşılayacağını bildirdi. Dönmez, "Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması adına rol model olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Enerji verimliliğinin yaygınlaşması adına kamunun elde edeceği tecrübeyi ileride özel sektörle de paylaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji verimliliği için yeni proje
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamu kurumlarının enerji verimliliği maliyetlerini artık elde edecekleri tasarruflarla karşılayacağını bildirdi.

Dönmez, yazılı açıklamasında Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak, "Kamu kurumlarımız, enerji verimliliği maliyetlerini artık elde edecekleri tasarruflarla karşılayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, 2 milyon lira ve üzeri yatırımla hayata geçirecekleri enerji verimliliği projeleri için 15 yıla kadar enerji performans sözleşmesi imzalayabilecek." ifadelerini kullandı.

Güncel enerji fiyatları dikkate alındığında genelge kapsamına giren bina ve kampüslerin tüketim değerinin 5,8 milyar liraya karşılık geldiğine değinen Dönmez, 2023 sonunda yüzde 15 tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek tasarruf miktarının yıllık 870 milyon lira olacağını kaydetti.

Dönmez, kamu binalarındaki tasarruf hedeflerinin belirlenmesi için bir çalışmanın da Dünya Bankası ile yapıldığına dikkati çekerek, "Bu çalışma sonucunda çıkan değerlendirme raporuna göre kamu binaları için toplam teknik enerji tasarruf potansiyeli yıllık 2,4 ila 3,2 milyar lira olarak belirlendi. Yine aynı raporda kamu binalarında EPS piyasası için uygulanabilir toplam enerji tasarruf potansiyeli de 360 ila 480 milyon lira olarak belirlendi. Amacımız, kamunun enerji verimliliğinde öncü bir rol üstlenmesi. Bu kapsamda bütün finansman araçlarını değerlendiriyoruz. Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması adına rol model olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Enerji verimliliğinin yaygınlaşması adına kamunun elde edeceği tecrübeyi ileride özel sektörle de paylaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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