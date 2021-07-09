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EnerjiSa işçileri iş bıraktı

Sabancı Topluluğu’na ait EnerjiSa ile Tes-İş'in imzaladığı toplu sözleşmeye karşı çıkan işçiler bu sabah Ankara'da iki saatlik iş bırakma eylemi yaptı

EnerjiSa işçileri iş bıraktı
HABERTURK.COM

Sabancı Topluluğu’na ait EnerjiSa ile Tes-İş'in imzaladığı toplu sözleşmeye işçilerin tepkisi sürüyor. EnerjiSa'nın Ankara, Tok Sokak'taki binasında çalışan işçiler, taleplerini görmezden gelen toplu sözleşmeye karşı bu sabah iki saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

EnerjiSa işçileri, toplu sözleşmede taleplerini dile getirmediği şikayetiyle Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası'nın (TES-İş) Genel Merkezi önünde de eylem yaptı.

TES-İş ve EnerjiSa yetkilileri 28 Şubat’ta toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerine başlamış, yüzde 4 zam yapılmasına karar verilmişti. İşçilerin enflasyon oranının altındaki zam teklifini kabul etmeyeceklerini açıklamasının ardından tekrar masaya oturan TES-İş ve EnerjiSa yetkilileri yapılacak zam oranını yüzde 9 olarak açıklamıştı.

İstanbul Anadolu yakasının elektriğini dağıtan EnerjiSA’ya ait AYEDAŞ işçileri teklifin enflasyon altında kaldığını belirterek dün de İstanbul Maltepe’de EnerjiSa Genel Müdürlüğü önünde toplanmıştı.

İşçilerin talepleri şöyle:

• Sözleşme 2 yılı kapsasın.

• İş riskine bağlı olarak maaşlara yüzde 5 ek ilave yapılsın.

• Sosyal yardım net 250 lira olsun.

• İlk yıl 50 günlük ücret tutarında, ikinci yıl 60 günlük ücret tutarında ikramiye verilsin.

• İkinci yılın ilk ve son 6 ayında enflasyon oranının yüzde 4 üzerinde olacak şekilde refah payı verilsin.

Habertürk’e açıklama yapan TES – İŞ Genel Başkanı Ersin Akma, EnerjiSa’ya bağlı AYEDAŞ, Toroslar ve Başkent elektrik dağıtım şirketlerinde yaklaşık 7 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi yürüttüklerini belirtti. Bugün imzalanan toplu iş sözleşmesiyle ücretlere ilk altı ay için ortalama yüzde 18 ile yüzde 23.60 oranında zam yapılacağını belirten Akma, şöyle konuştu: “Temsilciler ve şube başkanlarına görüşme sonrası istişare ettikten sonra ortak akılla karar verdik. İstanbul Avrupa yakasının elektrik dağıtımını yapan BEDAŞ ile Çamlı ve AKDEN elektrik dağıtım şirketleri ile yapılan müzakerelerde uzlaşma sağlanamayınca Yüksek Hakem Kurulu’na gidildi. Yüksek Hakem Kurulu ilk yıl birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl da yüzde 6+4 zam verdi. Enflasyon dikkate alınmadı. Şimdi yol ayrımına geldik. Son görüşmeye bir kez daha gittik. Süre de bitti. Son duvara dayandık, bir adım ötesi yok. İşveren ‘İstemiyorsanız Yüksek Hakem Kurulu’na gidelim’ diyor. Şube başkanlarıyla istişare ettikten sonra işçileri mağdur etmemek adına zorunlu olarak buna imza attık.”

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