Enes nerede, hayatta mı?

Bugün stüdyoda çok önemli bir isim vardı. Enes’in sevgilisi olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Suna, annesi Seda’nın da izni ve rızasıyla canlı yayına sırtı dönük bir şekilde çıkmayı kabul etti. Suna çok önemli bilgiler anlattı.

Suna’nın anlattıkları stüdyoyu buz kestirdi. Suna, Enes’in kendisine zorla sahip olduğunu da dile getirdi. Didem Arslan Yılmaz bu konuları çok dikkatli bir şekilde konuşmaya çalıştı. Ancak Suna, kayıp Enes’in nerede olduğunu bilmediğini söylerken, suçlanan Fırat’ın yanında olacağını da düşünmediğini dile getirdi.