Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Enes Ünal, Premier Lig'deki ilk golünü attı - Futbol Haberleri

        Enes Ünal, Premier Lig'deki ilk golünü attı

        Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Sheffield United ile oynadıkları maçın 90+1'inci dakikasında ligdeki ilk golünü attı. Müsabaka 2-2 sona ererken 26 yaşındaki oyuncu, Bournemouth'un 2'nci golünü kaydederken takımına 1 puan kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:13 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enes Ünal siftahı yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın uzatma dakikalarında gol attığı maçta Bournemouth, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

        Vitality Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Bournemouth, Sheffield United'ı ağırladı.

        Konuk takım, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

        Bournemouth, rakibine 74. dakikada Dango Ouattara, 90+1. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle cevap verdi ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

        Devre arasında Getafe'den satın alma opsiyonuyla Bournemouth'a kiralanan Enes, 62. dakikada oyuna girdi ve ilk golünü kaydetti.

        Bu sonuçla 13. sıradaki Bournemouth 32, düşme hattında bulunan Sheffield United 14 puana yükseldi.

        Ligde aynı saatte başlayan diğer maçlarda Crystal Palace ile Luton Town 1-1 berabere kaldı, Wolverhampton ise Fulham'ı 2-1 yendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro