        Enflasyon beklentisi piyasada düştü, hanehalkında arttı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

        Yıllık enflasyon beklentileri, ocakta piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken hanehalkı için arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:46
        Enflasyon beklentisi piyasada düştü, hanehalkında arttı
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

        Buna göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

        Pendik'te aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis

        Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.  (DHA) 

