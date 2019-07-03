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TÜİK açıklıyor: Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Haziran ayı enflasyon beklenti rakamı belli oldu mu?

Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bu haberde. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber zam oranları da belli olacak. Peki Haziran ayı enflasyon beklenti rakamı saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon oranı

haziran ayı enflasyon verileri için heyecan dorukta. Milyonlarca memur, sözleşmeliiler ve memur emeklileri haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. TÜİK tarafından saat verildi.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da duyuracak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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