Mayıs ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle her açıklanan veri, zam oranlarını adım adım şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?" İşte detaylar...