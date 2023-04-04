Enflasyonda et etkisi

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Merkez Bankası (TCMB) mart ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda tüketici fiyatlarının mart ayında yüzde 2.29 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 4.67 puan azalışla yüzde 50,51 seviyesine gerilediği belirtildi.

Mart ayında yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda düşüş kaydettiği belirtilen raporda "Enerji grubu fiyatları, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ılımlı seyretmeye devam etmiştir. Türk

lirasındaki istikrarlı seyir ve ithalat fiyatlarındaki olumlu görünüme ek olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sezon indiriminin mart ayında da devam etmesinin etkisiyle, temel mal grubunda aylık fiyat artışı yavaşlamıştır" denildi.

Gıda fiyatlarının bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel

eğiliminin üzerinde bir oranda artış kaydedilen raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Aylık tüketici fiyatlarının seyrinde gıda ile birlikte öne çıkan bir diğer kalem olan hizmetlerde büyük ölçüde kira, yemek hizmetleri, eğitim ve paket turların etkisi hissedilmiştir. Mart ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji fiyatlarında belirginleşen gerilemenin desteğiyle oldukça zayıflamıştır. Bu görünüm altında, B ve C endekslerinde yıllık enflasyon yavaşlamaya devam etmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek göstergelerde Ekim 2021’den bu yana en düşük aylık artış oranı kaydedilmiştir."