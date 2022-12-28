'Mevduat rekabeti fonlama maliyetlerini yükseltebilir'

AA

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankacılık sektörü ve DenizBank açısından 2022 gelişmelerini ve 2023'ten beklentilerini paylaştı.

Öngörülmesi zor bir dönemden geçildiğini anlatan Ateş, salgın sonrası küresel ekonomide güçlü bir toparlanma, borçlulukların artması ve enflasyonun yükselmesinin beklendiğini, ancak Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve Çin'in sıfır Kovid-19 politikasını uygulaması ile beklenen güçlü 2022 yılının gelmediğini ifade etti.

Ateş, bu gelişmelerle enflasyonun çok daha yukarı çıktığını ve birçok merkez bankasının para politikasında sıkılaşma şiddetini artırmak zorunda kaldığını belirterek, "Halihazırda enflasyonla mücadele devam ediyor. Bu da demek oluyor ki 2023, faiz oranlarının yüksek seviyelerini koruduğu, üretim ve istihdam sıkıntılarının yaşanacağı bir yıl olacak" diye konuştu.

Uluslararası kurumların gelecek dönem büyüme tahminlerini her revizyonda daha aşağıya çektiğini, enflasyon beklentilerini ise yukarı güncellediğini aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Benim beklentim küresel enflasyonist sürece ilişkin belirsizliğin 2023'ün ilk yarısında ortadan kalkmasıyla beklentilerin olumluya dönüşeceği, özellikle ikinci yarıda para politikasındaki sıkılaşmanın etkisini belirgin şekilde görülmeye başlayacağı yönünde. Buna paralel gelişmekte olan ülkelerin de desteğiyle yüzde 3'e yakın bir küresel büyümenin mümkün olacağı kanaatindeyim. Türkiye'de ise farklı bir süreç yaşanıyor. Büyümenin ve istihdamın önceliklendirildiği, ekonomik aktivitenin canlı tutulmaya çalışıldığı bir politika seti uygulanıyor. Geçen yıl yüzde 11'i aşan büyüme rakamının 2022'de yine güçlü seyrini sürdürerek yüzde 5'in üzerinde kalmasını bekliyoruz."

'MALİYETLERİN AŞAĞI İNMESİ SÜRECE YARDIMCI OLACAK'

Hakan Ateş, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarını yukarıya itmesiyle cari açığın belirginleştiğini, resesyon beklentilerinin arttığı Avrupa'dan da talebin yavaşladığını belirterek, bunların ekonomiyi olumsuz etkilese de çözümsüz problemler olmadığını söyledi.

Gelecek dönemde döviz kurunda sağlanan dengelenme ve baz etkisinin devreye girmesiyle enflasyonun gerilemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Ateş, "Enerji fiyatlarında geri çekilme ve emtia fiyatlarındaki düzelme ile maliyetlerin daha aşağı inmesi de bu sürece yardımcı olacaktır" dedi.

Ateş, turizm sektöründe 45 milyar dolar civarında gelirin oluşacağı iyi bir sezonun geride kaldığını, gelecek yılın daha da güçlü olmasını beklediklerini ifade etti.

Tüm bunların risk olarak değerlendirilen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayacağını vurgulayan Ateş, "Ancak küresel ekonomideki yavaşlama, enflasyonun yarattığı problemler ve fonlama imkanlarındaki daralmaya paralel bizim de mevcut güçlü büyümeyi sürdürmemiz zor olacak. 2023'te son iki yıldaki güçlü büyüme performansının biraz gerisinde kalmamız beklenebilir" değerlendirmesini yaptı.

'FONLAMA MALİYETİ ARTABİLİR'

DenizBank Genel Müdürü Ateş, Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısını koruduğunu, bankacılık göstergelerinin uluslararası kriterlere uygun seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Bankaların sermaye yeterlilik oranının yüzde 19'un üzerinde olduğunu aktaran Ateş, aktif kalitesinde de bozulma görünmediğine işaret etti.

Ateş, sorunlu kredi oranının yüzde 2 düzeyinde istikrarlı seyrini koruduğunu, mevduatların yüzde 56 payla bankaların en önemli fonlama kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kredi artışı yabancı para kredilerdeki geri çekilmenin de etkisiyle yüzde 50'lerde ve yıllık enflasyonun gerisinde kalıyor. Yani bu yıl için reel bir kredi büyümesinden bahsedemiyoruz. Buna mukabil 2022'de özellikle politika faizinde yaşanan geri çekilme ve enflasyona endeksli tahviller banka karlarını destekledi. Önümüzdeki yıl enflasyonun baz etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 40'lara doğru hızla gerileyeceğini, kredilerin de enflasyona paralel bir artış trendinde olmasını öngörüyoruz. Gelecek yıl dış fonlama girişinin yavaş seyretmesi ve mevduat rekabetinin artması, fonlama maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir. Ayrıca mevduattaki gelişmelerin yanında regülasyonlar sebebiyle ticari kredi faizlerindeki gerileme net faiz marjını daraltıcı etki yaratıyor."

'İHTİYATLI BÜYÜME'

Hakan Ateş, DenizBank'ın 2022 performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, iş yapış modellerini "İlerisi Deniz" söylemiyle güçlendirerek iletişim stratejilerini tazelediklerini, hedeflerinden sapmadan devam ettiklerini söyledi.

DenizBank olarak aktif, kredi ve mevduatta ihtiyatlı büyümelerini sürdürdüklerini vurgulayan Ateş, "Başrollerde KOBİ ve perakende bankacılığın olması bizleri mutlu etti. Henüz tüm yıl bilançoları açıklanmadı. İlk üç çeyrekteki performansımıza bakarsak; aktiflerimiz konsolide bazda 598,1 milyar TL, konsolide olmayan bazda ise 503 milyar TL olarak gerçekleşti. Tasarrufların Türk lirasına yönelmesiyle artan TL vadeli mevduat, toplam müşteri mevduatımızın konsolide bazda 397,7 milyar TL'ye, konsolide olmayan bazda ise 312,8 milyar TL'ye ulaşmasında etkili oldu." diye konuştu.

Ateş, yılın dokuz ayında topladıkları kaynakları ekonomiye aktarmaya devam ettiklerini, konsolide bazda nakdi ve gayrinakdi kredi hacmi toplamını 414 milyar liraya ulaştırdıklarını bildirdi.

Bu dönemde özkaynakların konsolide bazda 47,5 milyar liraya yükseldiğini, net karlarının da konsolide olarak 14 milyar 289 milyon lira düzeyinde gerçekleştiğini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Finansal başarılarımızın yanında dünyada yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor ve önemsiyoruz. Başta iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye katkı sağlamayı ödevimiz olarak görüyoruz. Azalan kaynaklar ve iklim değişikliğinin sonuçları üzerinde finans sektörünün yönlendirici etkilerinin bilincindeyiz. O nedenle, üretimi ve üreticiyi desteklemeyi hem milli hem gezegene karşı vazifemiz olarak görüyoruz.

Çiftçilerimizin ve tarım endüstrisinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında şirketlerin finansmana erişiminin kolaylaşmasına özen gösteriyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi, bütün faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevresel ve sosyal etkilerimizi gözettiğimiz iş modelimiz ile sağlıyoruz."

Ateş, sektörde yaşanan inovasyon rekabetinin gelecek dönem de devam edeceğini belirterek, salgınla beraber finans sektörünün dijitalleşme konusunda çok hızlı yol aldığını, ürün ve işlemlerin yanı sıra müşteri kazanımının da tamamen dijital hale geldiğini söyledi.

Kendilerinin de dijital ve mobil teknolojilerle bankacılıkta yaşanan paradigma değişimini çok önemsediğini vurgulayan Ateş, "DenizBank olarak bu yönde yatırımlarımızı artırdık ve 2022'de kaynaklarımızın çok önemli bir kısmını dijitalleşmeye ayırdık. Bu oran her yıl daha da artacak." dedi.

Ateş, Mayıs 2021'de hayata geçirilen uzaktan müşteri edinimi yoluyla DenizBank'ın aylık 150 bin müşteri kazandığından da bahsederek, şunları kaydetti:

"2022'de müşterilerimizin şubeye gitmeden dijitalden kolay ve güvenle işlem yapabilmesi, yatırım ürün ve işlemlerinin uçtan uca dijitalleştirilmesi, sigorta ve kredili ürün başvuruları üzerinde yoğunlaştık. Bugün müşterilerimiz dijital kanallarımızdan, ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünlerine kolaylıkla ulaşıyor, anında nakit ihtiyaçlarını karşılıyor, geniş yatırım ürünü yelpazesiyle birikimlerine yön veriyor ve daha önce şubede yapılan cep telefonu değişikliği, limit ve SIM bloke kaldırma gibi işlemleri MobilDeniz'den kolayca yapabiliyor.

Diğer taraftan Açık Bankacılık kavramının yasal olarak hayatımıza girmesiyle bankaların sahip olduğu yetenekler API adı verilen teknoloji vasıtasıyla dışarı sunulabilir hale geldi. DenizBank olarak 3 yıldır açık bankacılıkta uzak ara en geniş ve en fonksiyonel API setine sahip kurumuz. Önce dijital stratejisini benimsiyor ve veri bilimi, makine öğrenmesi gibi teknolojileri de kullanarak hizmetlerimizi sürekli ileri taşıyoruz."

'YATIRIM BANKACILIĞINDA LİDERLİK İDDİAMIZ VAR'

Hakan Ateş, 2022 itibarıyla DenizBank çatısı altında yapılan her 10 finansal işlemden 8'inin dijital kanallardan gerçekleştiğini, yatırım hesaplarının neredeyse tamamının dijitalden açıldığını, her 10 bireysel krediden 7'sinin de dijital kanallardan kullandırıldığını bildirdi.

DenizBank çatısı altında dijitalleşmeyi strateji değil, kurum kültürü olarak ele aldıklarını vurgulayan Ateş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biliyoruz ki KOBİ'sinden çiftçisine, dijital ve mobil kanalları hayatın parçası haline getirmeyenler oyun dışında kalıyor. Biz de müşterilerimizin dijitaldeki yolculuklarını daha kolay ve pratik hale getirmenin yanında, KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi, akıllı teknolojilerin tarıma entegrasyonu gibi niş konuları da gündemimizde tutuyoruz.

Halihazırda iyi performans gösterdiğimiz dijital müşteri kazanım süreçlerini daha da yukarı taşımak ise bizim için bir diğer hedef. Diğer yandan hedefimiz, en iyi yatırım bankacılığı hizmetini sunmak. Bu sebeple sadece büyük değil, küçük ve orta yatırımcı kitlesine uygun yatırım ürün ve işlem setini de kolay ve anlaşılır şekilde sunma gayretindeyiz. En geniş yatırım ürün gamı ve en iyi müşteri deneyimiyle bu alanda liderlik iddiamız var."