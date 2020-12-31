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Engelli memur alımı 2021 ne zaman? EKPSS memur alımı ne zaman başlıyor?

Engelli memur alımı 2021 ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Engelli memur alımları ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi.

Engelli memur alımı 2021 ne zaman? EKPSS memur alımı ne zaman başlıyor?

Engelli memur alımı ne zaman olacak? Merak konusu oldu. Bakan Selçuk, EKPSS tercihleri ile 3 bin kamu personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. İşte 2021 engelli memur alımlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

ENGELLİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN 2021

EKPSS memur alımları ile ilgili henüz kesin bir tarih verilmedi. Bakan Selçuk 2021 Ocak ayında EKPSS tercih sürecinin ve atamaların olacağını ifade etti.

2021 EKPSS MEMUR ALIMINDA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, EKPSS tercihleri ile 3 bin kamu personeli (memur) alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre ortaöğretim (lise),ön lisans ve lisans düzeyinde engelli memur istihdamı sağlanacak.

EKPSS kura tercih tarihleri ise henüz belli değil. Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar müracaat edebiliyor. Kuraya başvuran adaylar tercih kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemine tabi olacak. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları 2 yılda bir alınırken, kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvuruda bulunabiliyorlar.

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