Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Engelli yaşlı çifte, başkandan akülü araç | Son dakika haberleri

        Kayseri'de engelli yaşlı çifte, başkandan akülü araç desteği

        Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi. Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Özbek ailesi de Başkan Çolakbayrakdar'a dua ederek, teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engelli çiftin akülü araç talebini yerine getirdi.

        2

        Kocasinan Belediyesi, şeker ve hipertansiyon hastası, sol diz altından ampute, Satılmış Özbek (78) ile 4 yıl önce perdeyi takmaya çalıştığı esnada bastığı merdivenin kapanmasıyla bacağı arada kalan ve bu nedenle ayağında engel oluşun eşi Satı Özbek'in (72) akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.

        3

        Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftin ortak kullanacağı akülü aracı hediye etti. Çolakbayrakdar, Özbek ailesinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        4

        Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir" dedi.

        5

        Başkan Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        6

        Özbek ailesi de Başkan Çolakbayrakdara dua ederek, teşekkür etti.

        #yerel haberler
        #kayseri
        #engelli
        #Kocasinan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor