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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan: Motosiklet tutkum yıllardır var

        Engin Altan Düzyatan: Motosiklet tutkum yıllardır var

        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, motosiklet sürerken objektiflere yansıdı. Düzyatan, "Motosiklet tutkum yıllardır var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        "Motosiklet tutkum yıllardır var"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Engin Altan Düzyatan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi.

        Ünlü oyuncu, gazetecileri görünce hızlıca motosikletine yöneldi. Düzyatan, motosiklet tutkusu ile ilgili sorulara, "Benim motor tutkum yıllardır var. Bu tip motorlara 3-4 senedir başladı. Keyif alıyorum" dedi.

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