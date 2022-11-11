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Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan: Takipçi sayısına değil, oyunculuğa bakarım - Magazin haberleri
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Engin Altan Düzyatan: Takipçi sayısına değil, oyunculuğa bakarım

Emirgan'da objektiflere yansıyan Engin Altan Düzyatan'a sosyal medyada yüksek takipçi oyunculara rol verilmesi hatırlatıldı. Oyuncu, "Evet, böyle bir durumlar olduğunu duymuştum daha önce. Benim bir için bir ölçüt değil, ben oyunculuğa bakarım ama bir yandan da dünya buraya doğru ilerliyor" dedi

Engin Altan Düzyatan: Takipçi sayısına değil, oyunculuğa bakarım - Magazin haberleri
"Takipçi sayısına değil, oyunculuğa bakarım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Emirgan'da görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Düzyatan, yapımcısı olduğu iki filmle de ilgilendiğini ifade etti.

"BU İŞ BİR TUTKU"

Engin Altan Düzyatan, "Bir filmimiz festivallere hazırlanıyor şu anda. Onun dışında '4 Mevsim' diye bir film yaptık, o da montaj aşamasında. Oyunculuk benim için bitmeyecek bir şey ama güzel projeler oldukça yapımcılık tarafında da beni sık sık görebilirsiniz. Bazıları için riskli bir iş olarak görünebilir ama benim için bu iş bir tutku" dedi.

"TAKİPÇİ SAYISINA DEĞİL, OYUNCULUĞA BAKARIM"

Sosyal medyada yüksek takipçi oyunculara rol verilmesi hatırlatılan Engin Altan Düzyatan, konuyla alakalı ise, "Evet, böyle bir durumlar olduğunu duymuştum daha önce. Benim bir için bir ölçüt değil, ben oyunculuğa bakarım ama bir yandan da dünya buraya doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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