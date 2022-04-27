Yeniden başkan

Film-San Vakfı'nın ikinci olağan genel kurulu yapıldı. Engin Çağlar yeniden Oy Birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. 2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Ünlü Oyuncu Engin Çağlar Yönetim Kurulu Kadrosunu da açıkladı. Yeni dönemde güzel işlere imza atıp Vakfımızı Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber en iyi yerlere taşıyacağını belirtti.
FİLM-SAN VAKFI 2022-2025 ASİL YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Çağlan Övet (Engin Çağlar)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Meral Konrat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Neslihan Akça
Genel Sekreter: Atılay Uluışık
Muhasip Üye: Sevinç Özer
Üye: Özlem Savaş
Üye: Duygu Deneyici
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Murat Özen - Derya Özgören
FİLM-SAN VAKFI YÖNETİM KADROSU:
Film-San Vakfı Müdürü: U. Kıvanç Terzioğlu
Film-San Vakfı Avukatı: Av. Abdülvahit Kaya
Film-San Vakfı Mali Müşaviri: Bülent Duzcu - Müfit Özerdem
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