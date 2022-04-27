Yeniden başkan

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Film-San Vakfı'nın ikinci olağan genel kurulu yapıldı. Engin Çağlar yeniden Oy Birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. 2022-2025 yıllarında görev yapacak olan Ünlü Oyuncu Engin Çağlar Yönetim Kurulu Kadrosunu da açıkladı. Yeni dönemde güzel işlere imza atıp Vakfımızı Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber en iyi yerlere taşıyacağını belirtti.

FİLM-SAN VAKFI 2022-2025 ASİL YÖNETİM KURULU:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ali Çağlan Övet (Engin Çağlar)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Meral Konrat

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Neslihan Akça

Genel Sekreter: Atılay Uluışık

Muhasip Üye: Sevinç Özer

Üye: Özlem Savaş

Üye: Duygu Deneyici

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Murat Özen - Derya Özgören

FİLM-SAN VAKFI YÖNETİM KADROSU:

Film-San Vakfı Müdürü: U. Kıvanç Terzioğlu

Film-San Vakfı Avukatı: Av. Abdülvahit Kaya

Film-San Vakfı Mali Müşaviri: Bülent Duzcu - Müfit Özerdem