Engin Günaydın 'Hücreler'de süprizlerle sahnede BKM'nin merakla beklenen oyunu 'HÜCRELER' seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ gibi dev oyuncu kadrosu ile dikkat çeken oyunun içinde sürpriz isimler de yer alacak.

Yapımını BKM’nin, yaratıcı yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Engin Günaydın’ın kaleminden yine Engin Günaydın ve Doğu Yaşar Akal’ın yönetmenliğinde sahnelenen ve yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘HÜCRELER’ şahane bir komedi ile 19 Ocak itibariyle sahnelenmeye başlıyor.

Afişiyle ses getiren yeni yılın en iddialı oyunun video kısımlarında ünlü sürpriz isimler de yer alacak. Işıktan kostüm tasarımına, müziklerinden hareket tasarımına kadar seyircilere bambaşka bir deneyim yaşatacak oyunda; Gülse Birsel, Selin Şekerci, Alican Yücesoy, Derya Karadaş, Rüştü Onur Atilla ve Murat Kartoğlu video görüntüleriyle yer alacak. Engin Günaydın, ‘HÜCRELER’e görüntüleriyle dahil olan ünlü isimlere sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı yayınladı.

İnsan vücudundaki hücrelerin hayatını fantastik ve sürreel bir komedi dili ile aktaran oyun ‘Nejat’ isimli karakterin yaşadığı olumsuzluklar karşısında vücudundaki hücrelerin verdiği tepkileri sahneye taşıyacak.

Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Nilperi Şahinkaya, Kubilay Aka, Deniz Cengiz ve Gökçen Gökçebağ merakla beklenen HÜCRELER’e hayat verirken Selin Şekerci, Alican Yücesoy, Derya Karadaş, Rüştü Onur Atilla ve Murat Kartoğlu gerçek dünyadan videoyla sahneye katılacak. Gülse Birsel ise HÜCRELER’in şaşırtıcı bir karakter ile oyuna dahil olacak.

HÜCRELER, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin ironik hikâyesini anlatıyor.

Anadolu Sigorta’nın ana katkılarıyla seyirciyle buluşacak HÜCRELER oyunu 19, 20 ve 21 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’de.