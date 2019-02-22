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"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Öyle özel, öyle duyarlı ve hassas bir dönem ki, o dönemde etrafımda olan, telefonun hep ucunda gücünü hissettiklerim, heyecanıma ve tüm duygularımıza ortak olmuş dostlarımızı asla unutamam. Şu an durup zamanın nasıl bu kadar hızlı geçebildiğine şaşkınlıkla bakıyorum. Kocaman bir çok şükür. Allah isteyen herkese nasip etsin.