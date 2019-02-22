Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım

Giriş: 22.02.2019 - 08:35 | Güncelleme:  

Beyza Şekerci-Engin Hepileri çiftinin oğulları Can ekim ayında dünyaya gelmişti. Beyza Şekerci, ailece çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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    Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Beyza Şekerci-Engin Hepileri çiftinin oğulları Can ise ekim ayında dünyaya gelmişti. 

  • 2Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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    Şekerci, ailece çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şekerci, paylaşımına şu notu düştü:

  • 3Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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    "CAN DOĞALI 15 GÜN OLMUŞ"

    Duygusal bir tbt... Can doğalı 15 gün olmuş, şaşkınlığımız bir yana gözlerdeki o uykusuzluğa yenik düşen heyecanımız kapı gibi ortada. 'Becerebilecek miyim?', 'Mutlu mu acaba?', 'Neden ağlıyor?', 'Uyanırsa duyar mıyım?', 'Karnı doydu mu?', 'Gazı çıktı mı?' gibi binlerce soruyu içinde barındıran, lohusalığın hakkını veren bir Beyza... 

  • 4Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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    "HAKKI ÖDENMEZ CANIM KOCAM ENGİN..."

    Hep dimdik, tüm gücüyle yanımda ve arkamda, kaygılansa da asla bana belli etmeyen, “Sen de uyu dinlen, yoruldun” dediğimde “İyiyim benlik bir şey yok” diyen hakkı ödenmez canım kocam Engin ve dünyaya adapte olmaya çalışan, bizim her adımımıza müthiş bir duyarlılıkla dahil olan Can’ımız... 

  • 5Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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    "ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

    Öyle özel, öyle duyarlı ve hassas bir dönem ki, o dönemde etrafımda olan, telefonun hep ucunda gücünü hissettiklerim, heyecanıma ve tüm duygularımıza ortak olmuş dostlarımızı asla unutamam. Şu an durup zamanın nasıl bu kadar hızlı geçebildiğine şaşkınlıkla bakıyorum. Kocaman bir çok şükür. Allah isteyen herkese nasip etsin.

  • 6Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 7Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 8Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 9Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 10Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 18Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 19Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 20Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 22Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 23Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 24Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 25Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 26Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 28Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 29Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 30Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 31Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 32Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 33Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 34Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 36Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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  • 37Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci'den duygulandıran paylaşım - Magazin haberleri
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