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        Haberler Magazin Enis Arıkan’ın şoförsüz taksi deneyimi: Macera dolu Amerika

        Enis Arıkan’ın şoförsüz taksi deneyimi: Macera dolu Amerika

        Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından ABD'de'Waymo' adı verilen sürücüsüz bir taksiye bindiği anları paylaştı; "Macera dolu Amerika"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:06
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        "Macera dolu Amerika"
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        Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ABD tatilinde yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Arıkan’ın, 'Waymo' adı verilen sürücüsüz bir taksiye bindiği anlar, takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımında, sürücüsüz araç konseptini tanıtan Enis Arıkan; "Şimdi Waymo’ya bineceğim. 'Waymo ne?' diye sorarsanız, bu içinde şoför olmayan araçlar" dedi.

        Araca bindikten sonra mizahi bir üslupla kendi kendine bir diyalog oluşturan Enis Arıkan, "Selamünaleyküm. Merhaba sevgilim. Ben Enis, Türk oyuncuyum. 2003'te Eurovision Şarkı Yarışmasını kazandım. Sertab değil, ben kazandım. Sesimi hiç dinlediniz mi?" şeklindeki ifadeleri kullandı.

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        Daha sonra hayali bir konuşmaya geçerek şu diyalogları kurdu;

        - Siz nerelisiniz?

        - Erzurum.

        - Yemin ederim babam Erzurumlu, anne tarafımda. Evli misiniz? Yenge nasıl? Selamımı söyleyin. Çoluk çocuk var mı? Ay Allah, bağışlasın.

        Enis Arıkan, bu esprili diyaloğu, "Çok teşekkür ederim. Allah’a emanet. Kendinize iyi bakın. Güle güle git hayatım. Güle güle" sözleriyle tamamladı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #enis arıkan
        #Waymo
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