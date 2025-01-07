Enis Arıkan’ın şoförsüz taksi deneyimi: Macera dolu Amerika

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ABD tatilinde yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Arıkan’ın, 'Waymo' adı verilen sürücüsüz bir taksiye bindiği anlar, takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında, sürücüsüz araç konseptini tanıtan Enis Arıkan; "Şimdi Waymo’ya bineceğim. 'Waymo ne?' diye sorarsanız, bu içinde şoför olmayan araçlar" dedi.

Araca bindikten sonra mizahi bir üslupla kendi kendine bir diyalog oluşturan Enis Arıkan, "Selamünaleyküm. Merhaba sevgilim. Ben Enis, Türk oyuncuyum. 2003'te Eurovision Şarkı Yarışmasını kazandım. Sertab değil, ben kazandım. Sesimi hiç dinlediniz mi?" şeklindeki ifadeleri kullandı.