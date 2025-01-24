Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Enis Bardhi Bodrum FK'da! - Futbol Haberleri

        Enis Bardhi Bodrum FK'da!

        Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Trabzonspor'dan ayrılan Enis Bardhi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bardhi Bodrum FK'da!
        ABONE OL

        Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren bu hafta sonu ise evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek olan Bodrum Futbol Kulübü ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce İsviçre'nin Zürih takımında kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor’dan ayrılan orta saha Enis Bardhi'yi de resmen kadrosuna dahil etti.

        Ege temsilcisi Kuzey Makedonyalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonundan beri bordo-mavililerde top koşturan Bardhi, bu sene 8 lig maçına çıktı. Trabzonspor formasıyla 376 dakika Süper Lig'de görev yapan Bardhi 1 asist yaptı. Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nda ise toplam 70 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 18 kez fileleri sarstı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri