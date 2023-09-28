Enka Bulgaristan'da şirket satın aldı
Enka İnşaat, Bulgaristan'da 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi olan Town Up 8 EOOD şirketini 8.4 milyon Euro'ya satın aldı
Giriş: 28.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:32
Enka İnşaat, Bulgaristan'da Town Up 8 EOOD şirketini 8.4 milyon euro karşılığında satın aldı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimiz, Bulgaristan'da bulunan 40 MW kapasiteli fotovoltaik enerji santrali uygulama ve geliştirme lisans sahibi Town Up 8 EOOD şirketinin %100 hissesini 8,400,000 Eur karşılığı 27/09/2023 tarihinde satın almıştır. "