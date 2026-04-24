        ENKA Sanat sezonu iki oyunla kapatıyor

        ENKA Sanat, sezonu iki özel etkinlikle kapatıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Ani Haddeler imzalı kuklalı çocuk oyunu "Mitolojik Hikâyeler", 26 Nisan Pazar günü saat 14.00'te sahneleniyor. İngiliz yazar Matthew Seager'ın uluslararası övgüler alan oyunu In Other Words ise "Elma, Labrador, Çimen" adıyla 28 Nisan akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:06
        ENKA Sanat’ın gelenekselleşen Neşeli Pazarlar serisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ani Haddeler’in tasarlayıp yazdığı kuklalı çocuk gösterisi “Mitolojik Hikâyeleri ağırlıyor.

        Ani Haddeler, Onur Gürçay ve Hande Ömürlü Yılmazer’in oynadığı; Selen Öztürk, Sabahattin Yakut ve Gülinler’in konuk sanatçılar olarak yer aldığı “Mitolojik Hikâyeler”, ortaoyunu ve kukla tiyatrosu geleneğinden yola çıkılarak tasarlandı. 26 Nisan Pazar günü saat 14.00’te sahnelenecek oyunda, çoğu coğrafyamızda geçen mitolojik hikâyeler, güzelliğin ve aşkın temsilcisi Afrodit’in anlatımıyla sunuluyor; her hikâyeye bir konuk sanatçı eşlik ediyor.

        Elma, Labrador, Çimen

        ENKA Sanat, İngiliz yazar Matthew Seager’ın dünya çapında ses getiren oyunu In Other Words’ü ise “Elma, Labrador, Çimen” adıyla 28 Nisan akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahneliyor. Alzheimer ile mücadele eden bir adamın ve ona hayatı boyunca eşlik eden bir kadının hikâyesini sahneye taşıyan oyun, hatırlamanın ve unutmanın sınırında, bir ömür boyu süren sevginin gücünü anlatıyor. Onur Ünsal’ın yönettiği, Zeynep Anacan’ın dilimize çevirdiği “Elma, Labrador, Çimen”de Engin Hepileri ve Nergis Öztürk rol alıyor. Müzik tasarımı Kenan Doğulu imzası taşıyan yapım, birlikte yaşlanmanın inceliklerini, hafızanın kırılganlığını ve aşkın kalıcılığını, seyirciyi derinden etkileyen bir anlatımla tiyatroseverlerin karşısına çıkarıyor.

        Oyunların biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

