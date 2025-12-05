Habertürk
        ENKA'dan Afrika'da yeni imza

        ENKA’dan Afrika’da yeni imza

        ENKA, Mozambik'te enerji santrali projesinin inşaat işleri ve servislerini yapmak için 6 milyar 730 milyon TL'lik 158,5 milyon dolar) anlaşma imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:29
        ENKA'dan Afrika'da yeni imza
        ENKA İnşaat, Mozambik Temane’deki 456 MW Temane Bağımsız Enerji Santrali Projesi’nin inşaat işleri ve servisleri için 158,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

        ENKA’dan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

        5 Aralık 2025 tarihinde, şirketimiz ile CENTRAL TÉRMICA DE TEMANE S.A. (CTT) arasında, Mozambik Temane'deki, 456 MW Temane Bağımsız Enerji Santrali Projesi'nin inşaat işleri ve servisleri için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 158,5 milyon USD olup, projenin 23 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

        ENKA, son olarak Irak'ın Basra bölgesinde 1 milyar doları aşan anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

        Anlaşma, TOTALENERGIES EP RATAWI HUB ile, TotalEnergies tarafından yürütülen "Gas Growth Integrated Project (GGIP)" kapsamında Irak'ın Basra bölgesinde "Associated Gas Upstream Project (AGUP )Phase 2" için yapılacak Merkezi İşleme Tesisi'nin mühendislik, tedarik, temin, inşaat ve devreye alma işlerini kapsıyor.

        ENKA, geçen ay "Dünyanın En Değerli 50 İnşaat Şirketi" arasına Türkiye'den giren tek şirket olmuştu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede Avrupa, Asya ve Amerika’dan devler dikkat çekmişti. İlk beşte Fransa, Hindistan, ABD ve İspanya’dan şirketler yer almıştı. 176 şirketin değerlendirildiği küresel sıralamada Türkiye’den yalnızca ENKA İnşaat ilk 50’ye girebilmişti.

