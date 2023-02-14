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Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

'Asrın felaketi' sonrası çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı'nda arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin bir enkazdan çıkardığı ve ismini Enkaz koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu

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AA

  • Depremlerle yıkılan Atatürk Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi kurtaran Mardin İtfaiyesi ekibi, aynı enkazdaki 2 kediyi de sağ çıkardı.
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    AA'nın haberine göre bir kediyi sahibine ulaştıran ekip, sahibi çıkmayan diğer kedinin bakımı ve beslenmesini üstlendi. Enkaz adı konulan kedi, arama kurtarma ekibini yalnız bırakmıyor.
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    Mola zamanlarında ekip üyelerinin kucağına çıkan ve kendisini sevdiren Enkaz ekibin maskotu haline geldi.
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    Kedinin bakımını üstlenen itfaiye görevlisi Ali Çakas, 90 kişilik ekiple depremin ilk gününden bu yana durmaksızın arama kurtarma yaptıklarını, bir kişiyi daha canlı çıkarabilmek için çalıştıklarını anlattı.
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    "BELKİ KEDİNİN SAHİBİNİ DE BULACAĞIZ"

    Ekip olarak 129. saatte biri çocuk 5 kişiyi enkazdan çıkardıklarını, bunun kendilerine moral olduğunu anlatan Çakas, şunları kaydetti:
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    "Bunun yanında diğer canlıları da çıkarıyoruz. Depremin dördüncü gününde Van kedisi cinsi bir kedi çıkardık. Sahibine teslim ettik. Bir sonraki gün de bu kediyi kurtardık. 
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    İsmini de Enkaz koyduk, enkazdan çıkardığımız için. Belki biraz itici geliyor kulağa ama bu şekilde anısı olsun dedik. Biz de burada yediğimiz içtiğimiz her şeyi Enkaz ile paylaşıyoruz.
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    Kedi de buradan ayrılmadı, dikkatimizi çeken husus da buydu. Biraz da ipucu almaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü belki kedinin sahibini bulacağız. Ama buradan ayrılmıyor. 
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

    Bir hüzün de görüyorum üstünde. Belki sahibi gelir diye özellikle burada tutuyorum. Ama sahibi çıkmazsa yanımda götürmeyi düşünüyorum, bir anısı olacak benim için."

     
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu
  • Enkaz adı verilen kedi, kurtarma ekibinin maskotu oldu

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