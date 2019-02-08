Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı. Kurtarma çalışmalarında 45. saatin sonunda 16 yaşında bir erkek çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu, yaralının Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını duyurdu.

Aynı zamanda enkaz altında 30 yaşındaki Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. Kambur'un iki çocuğunun da enkaz altında olduğu belirtiliyor. Enkaz altından 5 kişinin sesinin geldiği ifade edildi.

Çöke binadan şu ana kadar 11 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. 2'si ağır 13 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kurtarma çalışmalarının 19. saatinde ulaşılan Havva Tekgöz'den sonra enkazda kimsenin sesi duyulmamıştı.