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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

Fenerbahçe ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile adı birçok kulüple anılan Ennver Valencia'nın menajerinden açıklama geldi

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  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Sarı Lacivertli takımda ve ardından gittiği Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergiledi. 
  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Dünya Kupası'nda 3 gol atan Valencia'nın talipleri de bir hayli arttı. Oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Ekvador basınına açıklamalarda bulundu.
  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Vargas, şu ifadeleri kullandı; "Enner Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe."
  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

    ''3-4 YIL DAHA AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR''

    "Enner, Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor. Şu anda 3 yıllık bir kontrat üzerinde duruyoruz ancak günü geldiğinde o da elbette kalbindeki takımda futbolu bırakmak isteyecektir."
  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

    ''EVİNDE GİBİ HİSSEDİYOR''

    "Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var ve yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşları ile de çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor."
  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

    Son olarak, "Her ne kadar önceliğimiz Fenerbahçe olsa da oyuncunun temsilcisi olarak diğer takımlardan gelen tekliflerin ve ilgilerin farkında olup kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç olarak Enner'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek." diyerek sözlerini noktaladı.
  • Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması!

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