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EPDK'nin mayıs ayındaki lisanslara ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 19 yeni elektrik üretim ve bir OSB dağıtım lisansı verilirken, iki üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında bir şirkete madeni yağ lisansı, bir şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir şirketin LPG depolama lisansı sona erdirilirken, bir şirketin LPG depolama lisansının, üç şirketin de LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.